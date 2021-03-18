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Avrupa Birliği Türkiye Petrolleri (TPAO) yetkililerine yönelik yeni yaptırım uygulama kararını dondurdu. Reuters'ın 4 AB diplomatına dayandırdığı haberine göre yaptırım uygulanan yetkili sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar durduruldu.

Konuyla ilgili bilgi veren diplomatlardan birisi "Türk yetkililerin listeye eklenmesi yönelik çalışmalar durduruldu. Artık ekonomik yaptırımları konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı. Diğer bir diplomat ise sorunun çözülmesi için diplomatik yolların öncelikli olduğunu söyledi.

Son olarak kasım ayında Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle iki TPAO yöneticisine uyguladığı yaptırımların süresini 1 yıl daha uzatmıştı.

Reuters'ın haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde kullandığı daha yapıcı ton ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in birleştirici yaklaşımıyla, Türkiye'nin Yunanistan'la görüşmelere başlamasının bu kararda etkili olduğu ifade edildi.