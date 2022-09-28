Avrupa borsaları düşüşle açıldı

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,87 azalarak 384,9 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84 değer kaybederek 12.038 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 düşüşle 6.927 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 azalışla 5.710 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla 7.405 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,97 gerileyerek 20.758 puanda bulunuyor.

Bugün 0,9536 ile Haziran 2002'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 azalışla 0,9550'den işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz adımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda hızla yükselen tahvil getirileri ve dolardaki güçlenmenin resesyon korkularını derinleştirdiğini belirterek, küresel piyasalarda düşük risk iştahı ve oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.

Avrupa'da dün Baltık Denizinde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında gaz sızıntısı tespit edilmesinin ardından Hollanda'da işlem gören ekim vadeli doğal gaz kontratların fiyatı yüzde 20'nin üzerinde yükselerek 212 avroyu test etti.

Bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını aktaran analistler, enerji konusundaki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini korumaya devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, hükümetin planladığı vergi indirimlerine dikkate değer bir para politikası ile karşılık verilmesi gerektiğini belirterek, İngiliz sterlinindeki sert değer kayıplarına ilişkin "Gördüğümüz finansal varlıkların yeniden fiyatlandırılmasına kesinlikle kayıtsız değiliz. Kayıtsız kalamayız." ifadesini kullandı.