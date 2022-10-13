Avrupa borsaları düşüşle açıldı

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 azalışla 383,6 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 12.132 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 6.789 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 azalışla 5.786 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,66 değer kaybıyla 7.214 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 20.378 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 0,9690'dan işlem görüyor.

Analistler, artan resesyon uyarıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği endişeleri ve tahvil piyasasında süren belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu belirterek, gözlerin bugün açıklanacak ABD'nin eylül ayı enflasyon verilerine çevrildiğini kaydetti.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde yıllık yüzde 8,5 artışla beklentileri aşarak enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret ettiğini anımsatan analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarında da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edileceğinin vurguladığını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan nihai verilere göre Almanya'da enflasyon eylülde yıllık yüzde 10 arttı.