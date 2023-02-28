Avrupa borsaları düşüşte

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Borsa
ABONE OL

Avrupa borsaları düşüşte

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı

Avrupa borsaları düşüşte
AA

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 460,54 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 15.296 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.904 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 7.253 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.312 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 27.312 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, dün 1,0533 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 1,06'nın hemen altında dengelendi.

Analistler, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği endişelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını, açıklanan veri ve sözle yönlendirmelere duyarlılığın sürdüğünü söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışlarına 2024'e kadar devam edeceği ve yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 3,8'e çıkarabileceği beklentileri ile Avrupa'da tahvil faizlerinin yükseldiğini belirten analistler, bugün bölgede veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

10 yıllık tahvil faizi Almanya'da yüzde 2,67'yle Temmuz 2011'den, İngiltere'de yüzde 3,85 ile Ekim 2022'den, Fransa'da yüzde 3,14 ile Haziran 2018'den ve İtalya'da yüzde 4,54 ile ocak ayı başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Asya borsaları karışık seyretti 
BORSA Asya borsaları karışık seyretti 
Borsa güne yükselişle başladı
BORSA Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
BORSA Küresel piyasalarda pozitif seyir
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
BORSA VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
BORSA Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günün ilk yarısında geriledi
BORSA Borsa ilk yarıda geriledi
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
BORSA Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Borsa haftaya yükselişle başladı
BORSA Borsa haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
BORSA VİOP endeks kontratında düşüş
Küresel piyasalarda negatif seyir
BORSA Küresel piyasalarda negatif seyir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.