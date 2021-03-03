Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

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Otomobil şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 2,58 ve bankacılık hisseleri yüzde 2,28 değer kazandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artarak 413,42 puan seviyesine yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35’lik artışla 5.830,06 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,29 değer kazanarak 14.080,03 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, parlamentodaki bütçe görüşmelerinin ardından yüzde 0,93 değer kazanarak 6.675,47 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,16 azalarak 23.046,77 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 0,174 düşüşle 1,207 seviyelerinden işlem gördü.

Şirket hisselerinden, British Airways'in (BA) sahibi İspanyol International Airlines Group’un (IAG) hisseleri şirketin Kovid-19 salgını nedeniyle İngiliz hükümetinden ilave destek alacağına ilişkin haberlerden sonra günü yüzde 6,8 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Bu arada, geçen hafta hızlı yükselişi ile tedirginliğe neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, dün 1,40 seviyesine kadar gerilemesinin ardından bugün yükseliş göstererek 1,48 seviyelerine tırmandı. Dolar göstergeleri de yukarı hareketlendi.

Öte yandan, İngiltere’nin bütçe düzenlemelerine ilişkin İngiliz parlamentosunda konuşan Maliye Bakanı Rishi Sunak, Kovid-19 salgını sonrasında kamu maliyesini sağlamlaştırmak için, ülkede kurumlar vergisini 2023 yılında yüzde 25 seviyesine yükseltileceğini bildirdi.

İngiliz hükümetinin şu anda kadar yıllık 355 milyar sterlin seviyesinde borçlanmaya gittiğini belirten Sunak, 2022 yılında ise hükümetin 234 milyar sterlin seviyesinde borçlanmasının beklendiğini kaydetti.

Sunak, 2021 ve 2022 için 65 milyar sterlin değerinde ek bir mali teşvik paketinin olacağını da belirtti.