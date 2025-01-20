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        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı

        Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 21:33 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:33
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        Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı
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        Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,05 artışla 523,87 puana çıktı.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 8.520,54 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 artarak 20.990,31 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 yükselerek 7.733,5 puana ulaştı.

        İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,34 düşüşle 36.143,83 puandan kapandı.

        Avro/dolar paritesi TSİ 20.41 itibarıyla yüzde 1,16 artarak 1,039 seviyelerinden işlem gördü.

        Avrupa'da yatırımcılar bugün Donald Trump’ın yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olmasına odaklandı.

        Stoxx Europe 600'de yer alan madencilik sektörü hisseleri yüzde 1,2 arttı.

        Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 artış gösterdi.

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