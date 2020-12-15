Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.516 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.534 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.108 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 21.708 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,2142 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla birlikte ek kısıtlamaların gündeme gelmesinin ardından Avrupa borsalarının yön arayışında olduğunu söyledi.

Bugün, ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerinde halen bazı kritik konularda anlaşma sağlanamazken, taraflar görüşmelerin devam etmesi kararı aldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı açıklamada, "İngiltere, AB pazarına kesintisiz erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı." ifadesini kullandı.