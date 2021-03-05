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Avrupa borsaları tahvil faiziyle haftayı düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 1,6 seviyesini geçmesinin yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları tahvil faiziyle haftayı düşüşle kapattı
AA

Seyahat ve turizm şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satış sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 azalarak 408,68 puandan kapandı.

Bazı Avrupa ülkelerinde seyahate yönelik izin tartışmalarının ardından, Stoxx 600 seyahat ve eğlence endeksinin günü yüzde 3,80 değer kaybederek kapatması dikkati çekti. Bu düşüşün yanında, Stoxx 600 petrol ve gaz endeksi, brent petrolün varil fiyatında sert yükselişin ardından günü yüzde 0,69 artış göstererek 262,81 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 azalarak 5.782,65 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,31’lik düşüşle 6.630,52 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,55 değer kaybederek 22.965,63 ve Almanya DAX 30 endeksi yüzde 0,97 düşerek 13.920,69 seviyesinden günü kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,42’lik düşüşle 1,192 seviyelerinde işlem gördü.

Yatırımcıların yakında izlediği verilerde, ABD'de tarım dışı istihdam, şubatta 379 bin kişi artarak beklentileri geride bırakırken işsizlik oranı yüzde 6,2'ye geriledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarından sonra yeniden yükseliş gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de istihdam verisinin ardından yüzde 1,61 seviyelerine kadar çıktı.

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