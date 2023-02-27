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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
AA

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,70 artarak 460,85 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,09 yükselerek 15.373 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 artışla 7.928 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 yükselişle 7.256 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,63 değer kazancıyla 9.258 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,85 primle 27.212 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, son dönemdeki aşağı yönlü hareketini sürdürerek 1,0533 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 1,0560'ta dengelendi.

Analistler, dünya genelinde güçlenen enflasyonist baskıların merkez bankalarının daha fazla faiz artırımına gideceği beklentilerini artırdığını belirterek, bu durumun pay piyasalarındaki oynaklığın sürmesine neden olduğunu ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın hafta sonu yaptığı açıklamada, mart ayında 50 baz puanlık faiz artışı sinyali verdiğini anımsatan analistler, güçlenen enflasyonist baskıların yanı sıra Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya için resesyon tehlikesinin de gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bu hafta veri gündeminin yoğun olduğuna işaret ederek, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını bildirdi.

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