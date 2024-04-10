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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrupa borsaları yükselişle açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Avrupa borsaları yükselişle açıldı

        Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:57
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        Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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        Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

        Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,6 primle 509 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 18.194 puan seviyesinde işlem görüyor.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,6 değer kazancıyla 7.985 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 primle 34.158 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,6 yükselişle 8.097 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5'e yakın artışla 10.867 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1,0850 seviyelerinde seyrediyor.

        Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi karışık bir seyir izlenirken para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 54 seviyesinde seyrediyor.

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        Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi.

        ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleşirken TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesi bekleniyor.

        Avrupa pay piyasalarında da Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın vereceği faiz kararı odak noktasında bulunuyor.

        Analistler, ECB'nin bu toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek ECB Başkanı Christine Lagarde'ın vereceği mesajlarda bankanın gelecek politikasına ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

        Öte yandan, dün yayınlanan ECB kredi anketine göre, Avro Bölgesi'ndeki sıkı finansman koşulları yılın ilk çeyreğinde kurumsal kredilere olan talebi önemli ölçüde azalttı. ECB'nin bilançosunun küçülmesi ise bankaların likiditesi ve finansman koşulları üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

        Analistler, bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

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