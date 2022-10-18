Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Borsa
ABONE OL

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
0:00 / 0:00
AA

Avrupa borsaları İngiltere'de bütçe düzenlemeleri kapsamında vergi indirimlerinden geri adım atılmasının ardından yükselişle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 artışla 399,84 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artarak 6.936,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44’lük artışla 6.067,00 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93'lük yükselişle 21.518,74 puandan, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,92 artışla 12.765,61 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.53 itibarıyla yüzde 0,11'lik artışla 0,985 seviyelerinden işlem görüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borsa günü düşüşle tamamladı
BORSA Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne rekor seviyeden başladı
BORSA Borsa güne rekorla başladı
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
BORSA Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
BORSA Borsa günü rekorlarla tamamladı
New York borsası yükselişle açıldı
BORSA New York borsası yükselişle açıldı
Bankalar uçtu Borsa İstanbul'da rekor geldi
BORSA Bankalar uçtu Borsa İstanbul'da rekor geldi
Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 1 trilyon lirayı aştı
BORSA Yerli yatırımcılar 1 trilyon lirayı aştı
Borsa haftaya yükselişle başladı
BORSA Borsa haftaya yükselişle başladı
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
BORSA Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Borsadan haftalık kapanış rekoru
BORSA Borsadan haftalık kapanış rekoru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.