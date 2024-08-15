Avrupa'da 2000 yılı sonrası en çok kupa kazanan 15 teknik direktör
Avrupa'da 2000 yılı sonrası en çok kupa kazanan 15 teknik direktörü bir araya getirdik. Listede Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da bulunuyor. işte en çok kupa kazanan 15 teknik adam...
UEFA Süper Kupa'yı Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid'in kazanmasının ardından Avrupa'da 2000 yılı ve sonrasında en çok kupa kazanan teknik direktörler listesi güncellendi. Fatih Terim, Jose Mourinho ve Jorge Jesus gibi tanıdık isimlerin de yer aldığı Avrupa'nın en çok kupa kazanan 15 teknik direktörünü sizler için araştırdık. İşte o liste...
15. Unai Emery: 11 kupa
14. Luis Enrique: 11 kupa
13. Zinedine Zidane: 11 kupa
12. Fatih Terim: 11 kupa
11. Rafael Benitez: 12 kupa
10. Jorge Jesus: 13 kupa
9. Roberto Mancini: 13 kupa
8. Jurgen Klopp: 13 kupa
7. Massimiliano Allegri: 13 kupa
6. Arsene Wenger: 14 kupa
5. Laurent Blanc: 15 kupa
4. Alex Ferguson: 19 kupa
3. Jose Mourinho: 26 kupa
2. Carlo Ancelotti: 28 kupa