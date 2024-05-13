Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?

Avrupa şehirlerini yaşanabilirlik, sevilebilirlik ve refah seviyesi açısından değerlendiren 2024 Avrupa'nın en iyi şehirleri raporu yayınlandı. Düzinelerce faktörü baz alan rapora göre Londra ilk sırada yer alırken Paris ikinci oldu. İstanbul kendine 9. sıradan yer buldu.

Avrupa'da yaşamak, ziyaret etmek ve yatırım yapmak isteyenlere bir rehber niteliğinde olan ve Resonance Consultancy tarafından hazırlanan Avrupa'nın En İyi Şehirleri raporu her yıl 400'den fazla Avrupa şehrini aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriyor;

Yaşanabilirlik: Bisiklet yolları, turistik yerlerin sayısı, yeşil alanlar, elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı, ücret ve maaşlar, gelir düzeyi, kira artış oranları.

Sevilebilirlik: Kültürel aktiviteler, yerel konser, gösteri ve etkinlik sayısı, gece hayatı, restoranlar, alışveriş merkezlerinin sayısı, gezilecekler yerler, google da aranma istatistikleri, Tripadvisor yorum sayıları, Instagram hashtaglerinin sayısı, google trendlerde popüler olmak oranı ve müzelerin sayısı.

Refah seviyesi: Eğitimli insan sayısı, işgücüne katılım, kişi başına düşen milli gelir, yoksulluk oranı, Global Fortune 500 listesinde yer alan şirket sayısı, startup yatırımcıların sayısı, havalimanları bağlantıları, yabancı uyruklu insanların sayısı.

Avrupa’nın en iyi 10 şehri ve zirvede olma sebepleri

Londra'nin en iyi olduğu konu kültürel etkinlikler. Yani konser, gösteri ve etkinlik sayısı Londra'yı zirveye taşıyan bir özellik. Turistik yerlerin ve simge yapıların sayısı Paris'i listenin 2. sırasına yerleştiriyor. Startup yatırımcılarını kucaklayan Berlin bu özelliği ile listenin 3 numarasında. Roma, Madrid ve İstanbul restoran sayısı ve bu restoranların kaliteli içeriğinden dolayı ilk 10 da yer alıyorlar.

İşte Avrupa’nın en iyi 10 şehri

Londra Üst üste ikinci yılda da en iyi dereceyi alan şehir Londra. Birleşik Krallık'ın başkenti 27 kategoriden 12'sinde şaşırtıcı bir şekilde zirveye yerleşti. Geçen yılki sıralamada olduğu gibi bu yıl da şehir, ulaşım ağının genişletilmesi ve yeni restoranların açılmasıyla dikkat çekti. Londra'daki turist sayıları 2020 öncesi seviyelere geri döndü ve göz kamaştırıcı yeni otel açılışları da şehrin başarısını destekledi. Londra, turistlere ve öğrencilere sunduğu olanaklar sayesinde Avrupalı komşularını üst üste ikinci kez mağlup ederek sıralamada onları geride bıraktı. Şehir, öğrencilerin, yabancı yatırımcıların ve turistlerin aklına gelen ilk yer. Yaşanabilirlik, sevilebilirlik ve refah başarısını elde eden tek şehir. Brexit ve diğer zorluklara rağmen Londra, küresel yatırımları çeken önemli bir iş merkezi olmayı da sürdürüyor.

Paris 2023'te olduğu gibi Paris'in ikinci sırada yer alması, bu yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle pek de şaşırtıcı değil. Ancak yaşanacak bir yer olarak da iyi bir sıralamaya sahip. Parislilerin yaklaşık yüzde 70'inin arabası yok ve rapor, yerel halkın şehrin hava kalitesini ve kendi sağlıklarına olan faydalarını takdir ettiğini ortaya koyuyor. Yaz Olimpiyatları'na hazırlanmak için beş yıl ve milyarlarca dolarlık yatırımla Paris, yaya trafiğini, bisiklete binmeyi ve açık havada yaşamayı gezegenin başka hiçbir yerinde olmayan bir sistem haline getirdi.

Berlin Üçüncü sırada, geçen yıl 7 numaraya etkileyici bir şekilde tırmanan Berlin var. Kültür (festivaller ve konserler dahil) ve gece hayatı açısından iyi bir sıralamada yer alıyor. Her kökenden insanı kucaklayan bir hoşgörü merkezi ve bu sayede daha da zenginleşiyor. Yabancılar için yaşanacak bir yer olarak üst sıralarda yer alıyor ve aynı zamanda çok çeşitli müzeleri ve diğer kültürel olanaklarıyla tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Roma Çok az şehir Roma gibi Batı tarihini gezme olanağı sunar. Sadece Palatine Tepesi bile, eğer bir saatiniz varsa, sizi iki bin yıllık bir tarihe davet eder. Kentin bin yıllık tarihi dünyayı şaşırtmaktan ve büyülemekten asla vazgeçmiyor

Madrid Madrid'in cömert kentsel ve doğal varlıklarına yaptığı sürdürülebilirlik odaklı yatırımın gerçek zamanlı olarak ortaya çıkışını izlemek bir mucize. Eskiden bir golf sahası olan Santander Park'ı ele alalım. Yaklaşık 500 bin yeni ağaçtan oluşan 75 kilometrelik bir kent ormanı ağı, kentin mevcut yeşil alanlarını birbirine bağlayacak. Tamamlandığında, bu “yeşil duvarın” yılda 175 bin ton karbondioksit emilimine yardımcı olması öngörülüyor.

Prag Çek başkenti, güzelliği ve kültürel olanakları açısından ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratmıyor. Franz Kafka'nın ölümünün 100. yıldönümü olan 2024'te yazarın memleketinde yürüyüş turları ve yazarı anan sergiler düzenleniyor. Prag'ın asırlık Arnavut kaldırımlı sokakları ve ulusal sergilere ev sahipliği yapan Salm Sarayı ile tepedeki Prag Kalesi turistleri büyülüyor. Eski Şehir'deki Barok Clam-Gallas Sarayı da yeni açıldı ve hayranlık uyandırıyor.

Barselona Bu sahil şehri; konumu, havası ve sıra dışı mimarisi sayesinde dünyanın her yerinden insanları kendine çekiyor. Gaudi'nin ünlü kilisesi Sagrada Familia'nın neredeyse bir buçuk yüzyıl sonra tamamlanması planlanıyor. Pandemi öncesi İspanyol şehrine 12 milyon turistin gittiği göz önüne alındığında, sayıların dört yıl sonra benzer seviyelere çıkması bekleniyor.

Amsterdam Amsterdam, son yıllarda Avrupa'nın önde gelen parti şehirlerinden biri olarak ün kazandıktan sonra, şimdi bu tanımlamadan kurtulup kendini yaşanabilirliğe odaklıyor. Halka açık yerlerde esrar içmek 2023'te yasaklandı ve şehir, parti turizminden uzak durma kampanyası başlattı. Şehrin yaşanabilirliğine ve Hollanda tarihine odaklanan turlar ve programlar daha ön plana alındı. Turistleri şehir merkezinden uzaklaştırarak alışveriş merkezlerine ve müzelere yönlendirme çalışmaları yapılıyor. Geçtiğimiz yaz, belediye temiz hava projesinin bir parçası olarak yolcu gemilerinin şehir merkezine girişini de yasakladı.

İstanbul Avrupa'nın ucunda, doğunun batıyla buluştuğu bu antik kent, zengin tarihi ve kültürüyle tanınıyor. Türkiye'nin önemli kentlerindeki tarihi mekanlar yenilenmeye devam ediyor ve çalışmalar tamamlandığında daha fazla turistin gelmesi bekleniyor. Raporda İstanbul'un olası bir yıkıcı depreme karşı hazırlıklı olması konusuna, kiraların yüksekliğine, İstanbul'u yeniden canlandıran 1,7 milyar dolarlık dünyanın ilk yeraltı kruvaziyer terminaline sahip Galataport projesine, Karaköy'de açılan yeni otellere, müzelere değiniliyor.