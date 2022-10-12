Avrupa'da derbi haftası

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde şu ana kadar inişli-çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, 18 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer alıyor. Son şampiyon Trabzonspor ise Kasımpaşa beraberliği ile puanını 17'ye yükseltti ve 7'nci sırada yer aldı.

LIVERPOOL KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

İngiltere Premier Lig'in 10'uncu haftasında Liverpool, Anfield'ta son şampiyon Manchester City'i ağırlayacak. 1 maç eksiği ile 10 puanla 10'uncu sırada yer alan Liverpool, son zamanların en kötü başlangıçlarından birini yaptı. Premier Lig'de geçen sezonun 11'inci haftasında ilk yenilgisini alan Liverpool, bu sezon ilk 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. Ayrıca geçen sene sadece 2 mağlubiyet alarak ligi tamamlayan Liverpool, bu yıl toplam 8 maçta; 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yaşanan kötü gidişata son vermek isteyen Kloop ve öğrencileri ayrıca, Manchester City'e de bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyor. Öte yandan Manchester City ise, Premier Lig'i domine etmeye devam ediyor. City, bu sezon ligde 9 maçta 23 puan toplarken, 33 gol atıp kalesinde de sadece 9 gol gördü. Ayrıca City, Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere bu iki kulvarda da henüz yenilgi yüzü görmedi. Premier Lig'de Arsenal'in gerisinde 2'nci sırada yer alan Manchester City, pazar günü oynanacak mücadeleyi de kayıpsız geçmek istiyor.

PSG YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM

Fransa Ligue 1'de 11'inci hafta oynanacak karşılaşmalarda lider Paris Saint Germain, evinde Marsilya'yı ağırlayacak. Lige oldukça iyi başlayan ve çıktığı 10 maçta 26 puan toplayarak lider koltuğuna oturan PSG, aynı zamanda ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım konumunda. Ligin 11'inci haftasına girerken en çok gol atan ve kalesinde en az gol gören takım olan PSG, Le Classique'de kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Konuk ekip Marsilya ise Tudor yönetiminde iyi performansına devam ediyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, ligde 23 puanla PSG'nin 3 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alıyor. Tudor ve öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Marsilya, hafta sonu oynanacak PSG maçını kazanarak ligde üst sıralara çıkıp ezeli rakibine de ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyor. 15 Ekim Pazar günü Parc des Princes'te oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

EL CLASICO'DA BÜYÜK HEYECAN

İspanya La Liga'nın 9'uncu haftasında Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Ligde şu ana kadar yenilgi yüzü görmeyen iki takım da aynı puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. El Clasico'yu kazanan taraf liderlik koltuğunu da devralacak. Ev sahibi Real Madrid, 8 maçta rakip ağları 19 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü. Barcelona ise şu anda ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı durumunda. Xavi ve öğrencileri, 8 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.