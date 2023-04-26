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Avrupa'da futbol sezonunun bitmesine kısa süre kaldı.

TRT Spor'un haberine göre; Avrupa'nın 5 büyük ligindeki zirve mücadelesi, yıldızlara yapılan harcamalarının boşa gitmediğini göz önüne seriyor.

İngiltere Ligi'nin zirvesinde bulunan iki takım; Arsenal ve Manchester City'nin kadro değeri 2 milyar avroya yaklaşıyor.

Arsenal'in kadrosundaki oyuncuların bonservis değerleri 890 milyon avroya, Manchester City'nin ise 1 milyar 100 milyon avroya ulaşıyor.

İspanya'da lig lideri Barcelona, 767 milyon avroluk bonservis bedelli oyunculardan kurulu. İkinci sıradaki Real Madrid'in ise 861 milyon avroluk piyasa değeri bulunuyor.

İtalya Ligi'nde açık ara zirvede bulunan Napoli, kadro değeri ile de lider durumda. Spalettinin öğrencileri yaklaşık 650 milyon avro bonservis bedeline sahip.

Almanya'da kızışan şampiyonluk yarışında Bayern Münih ve Borissia Dortmund başı çekiyor.

Münih ekibi, toplam değerleri 980 milyon avroya ulaşan oyunculardan oluşuyor. Dortmund'un oyuncuları ise 550 milyon avroluk piyasa bedeline sahip.

Fransa'da da durum farklı değil. Lider Paris Saint German ile diğer takımlar arasında kadro değeri açısından derin bir uçurum var.

Paris ekibi, 883 milyon avro değeri olan oyunculara sahip. Bu bedel, lideri takip eden 3 ekibin toplam değerinin üzerinde.