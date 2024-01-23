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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Avrupa'da dikkat çeken ara transferler! - Futbol Haberleri

        Avrupa'da dikkat çeken ara transferler!

        Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Avrupa kulüpleri de kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. İşte Avrupa'da resmen açıklanan transferler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:30
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        1

        Valentin Barco (Sol kanat) Boca Juniors (Arjantin) → Brighton & Hove Albion (İngiltere)

        2

        Andre Horta (Orta saha) | Braga (Portekiz) → Olympiakos (Yunanistan)

        3

        Chiquinho (Orta saha) | Benfica (Portekiz) → Olympiakos (Yunanistan)

        4

        Cyril Ngonge (Forvet) | Hellas Verona → Napoli (İtalya)

        5

        David Datro Fofana (Santrfor) | Chelsea → Burnley (İngiltere)

        6

        Eljif Elmas (Orta saha) | Napoli (İtalya) → RB Leipzig (Almanya)

        7

        Eric Bailly (Stoper) | Beşiktaş → Villarreal (İspanya)

        8

        Eric Dier (Stoper) | Tottenham (İngiltere) → Bayern Münih (Almanya)

        9

        Fabio Carvalho (Orta saha) | Liverpool → Hull City (İngiltere)

        10

        Fran Navarro (Santrfor) | Porto (Portekiz) → Olimpiakos (Yunanistan)

        11

        Gelson Martins (Sağ kanat) | Monaco (Fransa) → Olimpiakos (Yunanistan)

        12

        Gift Orban (Forvet) | Gent (Belçika) → Lyon (Fransa)

        13

        Gonçalo Guedes (Sol kanat) | Villarreal → Wolverhampton

        14

        Hamed Traore (10 numara) | Bournemouth (İngiltere) → Napoli (İtalya)

        15

        Jadon Sancho (orta saha) | M. United (İngiltere) → B. Dortmund (Almanya)

        16

        Jordan Henderson (Orta Saha) | Al Ettifaq (Suudi Arabistan) → Ajax (Hollanda)

        17

        Lucas Beraldo (Stoper) | Sao Paulo (Brezilya) → PSG (Fransa)

        18

        Mohamed Seck (Stoper) | Pro Vercelli → Roma (İtalya)

        19

        Nino (Stoper) | Fluminense (Brezilya) → Zenit (Rusya)

        20

        Ivan Perisic (Sol kanat) | Tottenham (İngiltere) → Hajduk Split (Hırvatistan)

        21

        Radu Dragusin (Stoper) Genoa (İtalya) → Tottenham (İngiltere)

        22

        Sheraldo Becker (Forvet) | Union Berlin (Almanya) → Real Sociedad (İspanya)

        23

        Attila Szalai (Stoper) | Hoffenheim → Freiburg (Almanya)

        24

        Tajon Buchanan (Sağ bek) | Club Brugge (Belçika) → Inter (İtalya)

        25

        Timo Werner (Santrfor) | Chelsea → Tottenham (İngiltere)

        26

        Anastasios Bakasetas (10 numara) | Trabzonspor → Panathinaikos (Yunanistan)

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