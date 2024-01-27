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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Avrupa'da dikkat çeken ara transferler! - Futbol Haberleri

        Avrupa'da dikkat çeken ara transferler!

        Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Avrupa kulüpleri de kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. İşte 2023/2024 sezonu kış transfer döneminde Avrupa'da resmen açıklanan transferler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:44
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        1

        Kalvin Phillips (Orta saha) | Manchester City → West Ham

        2

        Leander Dendoncker (Ön libero) | Aston Villa (İngiltere) → Napoli (İtalya)

        3

        Nelson Abbey (Stoper) | Reading (İngiltere) → Olympiakos (Yunanistan)

        4

        Claudio Echeverri (Orta saha) | River Plate → Man. City

        5

        Gabriel Moscardo (Orta saha) | Corinthians → PSG

        6

        Horațiu Moldovan (Kaleci) | FC Rapid Yeni → Atletico Madrid

        7

        Souleymane Doumbia (Sol bek) | Angers → Standard Liege

        8

        Yerson Mosquera (Stoper) | Wolverhampton → Villarreal

        9

        Elayis Tavşan (Kanat) Nijmegen → Hellas Verona

        10

        Vitor Hugo (Stoper) | Bahia (Brezilya) → Panathinaikos (Yunanistan)

        11

        Tiago Djalo (Stoper) | Lille (Fransa) → Juventus (İtalya)

        12

        Valentin Barco (Sol kanat) Boca Juniors (Arjantin) → Brighton & Hove Albion (İngiltere)

        13

        Andre Horta (Orta saha) | Braga (Portekiz) → Olympiakos (Yunanistan)

        14

        Chiquinho (Orta saha) | Benfica (Portekiz) → Olympiakos (Yunanistan)

        15

        Cyril Ngonge (Forvet) | Hellas Verona → Napoli (İtalya)

        16

        David Datro Fofana (Santrfor) | Chelsea → Burnley (İngiltere)

        17

        Eljif Elmas (Orta saha) | Napoli (İtalya) → RB Leipzig (Almanya)

        18

        Eric Bailly (Stoper) | Beşiktaş → Villarreal (İspanya)

        19

        Eric Dier (Stoper) | Tottenham (İngiltere) → Bayern Münih (Almanya)

        20

        Fabio Carvalho (Orta saha) | Liverpool → Hull City (İngiltere)

        21

        Fran Navarro (Santrfor) | Porto (Portekiz) → Olimpiakos (Yunanistan)

        22

        Gelson Martins (Sağ kanat) | Monaco (Fransa) → Olimpiakos (Yunanistan)

        23

        Gift Orban (Forvet) | Gent (Belçika) → Lyon (Fransa)

        24

        Gonçalo Guedes (Sol kanat) | Villarreal → Wolverhampton

        25

        Hamed Traore (10 numara) | Bournemouth (İngiltere) → Napoli (İtalya)

        26

        Jadon Sancho (orta saha) | M. United (İngiltere) → B. Dortmund (Almanya)

        27

        Jordan Henderson (Orta Saha) | Al Ettifaq (Suudi Arabistan) → Ajax (Hollanda)

        28

        Lucas Beraldo (Stoper) | Sao Paulo (Brezilya) → PSG (Fransa)

        29

        Mohamed Seck (Stoper) | Pro Vercelli → Roma (İtalya)

        30

        Nino (Stoper) | Fluminense (Brezilya) → Zenit (Rusya)

        31

        Ivan Perisic (Sol kanat) | Tottenham (İngiltere) → Hajduk Split (Hırvatistan)

        32

        Radu Dragusin (Stoper) Genoa (İtalya) → Tottenham (İngiltere)

        33

        Sheraldo Becker (Forvet) | Union Berlin (Almanya) → Real Sociedad (İspanya)

        34

        Attila Szalai (Stoper) | Hoffenheim → Freiburg (Almanya)

        35

        Tajon Buchanan (Sağ bek) | Club Brugge (Belçika) → Inter (İtalya)

        36

        Timo Werner (Santrfor) | Chelsea → Tottenham (İngiltere)

        37

        Anastasios Bakasetas (10 numara) | Trabzonspor → Panathinaikos (Yunanistan)

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