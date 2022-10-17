Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 9 azaldı

AA

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontrat fiyatı, 7 Ekim Cuma günü 156,20 avrodan kapandı.

doğalgazın megavatsaat fiyatı 14 Ekim Cuma gününü ise 141,99 avrodan kapattı. Böylece kasım vadeli gaz kontrat fiyatı bir haftada yüzde 9 azalış gösterdi.

doğalgazın megavatsaat fiyatı 17 Ekim Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla ise megavatsaat başına 131,61 avrodan işlem görüyor.

Fiyat düşüşünde Avrupa'nın sanayi ve hane halkı doğalgaz talebindeki azalma etkili oldu. Ayrıca, ülkelerin doğalgaz tüketimine ilişkin aldığı önlemler ve doğalgaz depolarındaki doluluk oranı da fiyatların düşüşünü destekledi.

Avrupa'nın doğalgaz depolarındaki doluluk oranı 15 Ekim itibarıyla yüzde 92 olarak kayıtlara geçti.

AB, gaz fiyatlarının elektrik üzerindeki etkisini azaltmak için tavan fiyat uygulaması ve TTF'ye alternatif bir karşılaştırma ölçütü gibi farklı yolları değerlendiriyor.