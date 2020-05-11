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Avrupa'da en kapsamlı "normale dönüş"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri bir süredir kademeli olarak kaldırmaya devam eden Avrupa ülkeleri, "yeni normalin" en kapsamlı uygulamasına bugün başlayor.

Avrupa'da en kapsamlı
AA

Hollanda hükümeti, önlemleri 1 Eylül'e kadar 1,5 metre mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı olarak gevşetecek. Bugünden itibaren itibaren berber, güzellik ve kuaför salonları, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri gibi yakın temasta bulunulan iş yerleri randevu ile çalışacak. İlkokullar, kreşler, özel (ilkokul) eğitim merkezleri ve kütüphaneler açılırken, yetişkinler temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabiliyor.

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