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        Avrupa'da Filistin'e destek veren futbolcular kadro dışı bırakılıyor

        Avrupa'daki futbol takımları, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin'e sosyal medya üzerinden destek veren futbolcuları kadro dışı bırakıyor. Son olarak Nice, sosyal medyadan Filistin'e destek mesajı paylaşan Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:57 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:57
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        Avrupa'daki futbol takımları, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin'e sosyal medya üzerinden destek veren futbolcuları kadro dışı bırakıyor.

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        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05 de Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle futbolcusu Anwar El Ghazi'yi dün kadro dışı bıraktığını duyurmuştu. Mainz 05, kadro dışı kararı sonrası El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

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        Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger, Filistin'e destek paylaşımı yapan Almanya ekibi Bayern Münih'in Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui'nin hem kulüple ilişiğinin kesilmesini hem de sınır dışı edilmesini istedi. BILD gazetesi, ''terör desteği yapıyor'' manşeti attı.

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        Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin mesajı paylaşan Fransız milli futbolcu Karim Benzema için ''teröristler ile ilişki içinde'' açıklaması yaptı.

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        Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımı Nice, sosyal medyadan Filistin'e destek mesajı paylaşan Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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        Atal, sosyal medya hesabından Yahudilerin hedef alındığı, başka birisinin konuşma yaptığı bir video paylaşmış, bu paylaşım Fransa'da tepki görmüştü. Nice, daha sonra paylaşımını silmesine rağmen futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

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