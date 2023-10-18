Avrupa'da Filistin'e destek veren futbolcular kadro dışı bırakılıyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin mesajı paylaşan Fransız milli futbolcu Karim Benzema için ''teröristler ile ilişki içinde'' açıklaması yaptı.

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Atal, sosyal medya hesabından Yahudilerin hedef alındığı, başka birisinin konuşma yaptığı bir video paylaşmış, bu paylaşım Fransa'da tepki görmüştü. Nice, daha sonra paylaşımını silmesine rağmen futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.