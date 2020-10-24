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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 19 bin 143 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 bin 143 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının ülkede başladığı 21 Şubat’tan beri en yüksek günlük vaka sayısına bugün ulaşıldı. Ülkede dün de 16 bin 79 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.

Salgının başından bu yana Kovid-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 484 bin 869 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 186 bin 2'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1049'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 37 bin 59'a çıktı. İyileşenlerin sayısı 2 bin 352 artarak 261 bin 808 oldu.

Bu arada İtalya'da bölgelerden sorumlu bakan Francesco Boccia'nın da Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

ROMA'DA GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İtalya'nın başkenti Roma'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artması neticesinde salgının önüne geçmek için gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağı başlamadan önce cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

FRANSA'DA REKOR ARTIŞ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 42 bin 32 artışla 1 milyon 41 bin 75'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 298 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 508'e ulaştığı ülkede, hastanelerde 2 bin 441'i yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 8 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 887 artışla 109 bin 486'ya çıkarken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 15,1'e ulaştı.

''ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILABİLİR''

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in banliyölerinden Pointoise'daki bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artışın üzerine ülkede yeniden karantina uygulamasının yürürlüğe girip girmeyeceğini söylemek için erken olduğunu belirtti.

Ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin her hafta değerlendirileceğini ifade eden Macron, gerek görülmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılacağını kaydetti.

Diğer yandan, Fransız basınında çıkan haberlere göre, Macron'un eşi Brigitte Macron'un yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

Brigitte Macron'un, daha önce görüştüğü bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanması üzerine kendisini 7 gün karantinaya aldığı belirtilmişti.

İSPANYA'DA OHAL UYGULANMASINI İSTEYEN ÖZERK BÖLGE SAYISI ARTIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 851 yeni vakanın tespit edildiği İspanya'da olağanüstü hal (OHAL) uygulanmasını isteyen özerk bölgelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 26 bin 281 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 19 bin 851 artışla 1 milyon 46 bin 132 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 231 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 655 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 34 bin 752'e çıktığını duyurdu.

Diğer yandan, Kovid-19'daki yüksek vaka artışlarından dolayı serbest dolaşımı kısıtlayan tedbirler alan özerk bölgelerin sayısı arttı.

Bask, Asturias, Extremadura özerk bölgeleri ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı olan Melilla kenti de bölgesel OHAL ilan edilmesi için merkezi hükümete başvurdu.

Son bir haftadır bar ve restoranları kapatan Katalonya özerk hükümeti de benzer ek tedbirler alınmasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

MADRİD'DE YENİ ÖNLEMLER

15 gün için ilan edilen OHAL süresi yarın dolacak Madrid özerk yönetimi ise yeni önlemler açıkladı.

Buna göre, Madrid'de gece yarısından sabah saat 06.00'a kadar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaya yasak getirildi.

Ekonomik krizden dolayı ticari kuruluşlara uygulanan tedbirleri biraz olsun hafifleten yerel yönetim bar ve restoranlarda doluluk oranını iç mekanlarda yüzde 50, dış mekanlarda yüzde 75 olarak belirledi.

Restoranların saat 23.00'ten itibaren müşteri kabul edemeyeceği ve en geç 24.00'te kapanması gerektiği açıklandı.

Başbakan Pedro Sanchez de düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19'un bulaşmasını önlemek için dolaşımı kısıtlamak ve sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok." dedi.

İspanyollara ve siyasi partilere salgına karşı mücadelede "birlik ve sosyal uzlaşı" çağrısı yapan Sanchez, "Salgının başlarında vakaların sadece yüzde 30'u tespit ediliyordu. Şimdi bunu yüzde 70'e çıkardık. Yani şu anda 1 milyon vakadan konuşuyorsak gerçekte bu salgının bulaştığı kişilerin sayısının 3 milyondan fazla olduğunun bilincinde olmalıyız." şeklinde konuştu.