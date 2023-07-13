Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Rekor sıcaklıklar yaşanabilir!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), hafta başında yayınladığı raporunda Temmuz ayının ilk haftasının dünya genelinde 'en sıcak hafta' olduğunu duyurdu. WMO, deniz yüzeyi sıcaklıklarının ayrıca yüksek olduğunu ve Antarktika'da 'eşi görülmemiş' oranda deniz buzullarının eridiğini belirtti.

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WMO İklim Hizmetleri Direktörü Prof. Christopher Hewitt, hava olayı El Nino'nun daha başlangıcında bu tür olağanüstü sıcaklıklar kaydedildiğini vurgulayarak "Bilinmeyen bir dönemdeyiz ve El Nino daha da geliştikçe daha fazla rekor bekleyebiliriz ve bu etkiler, 2024'e kadar uzayacaktır. Bu, gezegen için endişe verici bir haber" dedi.