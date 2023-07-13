Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Rekor sıcaklıklar yaşanabilir!

        Türkiye'de de hissedilen sıcak hava dalgası, Avrupa'da da etkisini gösteriyor. Kavurucu sıcaklar sebebiyle bazı bölgelerde rekor sıcaklıkların yaşanacağını tahmin ediliyor

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 08:03
        1

        Türkiye genelinde uzmanlar, özellikle bugün ve yarın yaşanacak sıcak havaya dikket çekerken, Avrupa genelinde de kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor.

        2

        BBC'de yer alan habere göre, sıcak hava dalgası sebebiyle İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye'de sıcaklar 40 dereceyi aşabilir. İtalya'da Floransa ve Roma'nın içlerinde olduğu on şehirde kırmızo alarm verildi, buralarda sıcaklığın 48.8 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

        3

        İspanya'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle bazı bölgelerde sıcaklık 43 dereceye ulaştı. Başkent Madrid dahil ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık 40 dereceye ulaştığı için turuncu alarm verilirken 43 dereceyi gören Teruel, Zaragoza ve Albacete eyaletlerinde kırmızı alarm verildi.

        4

        Yunanistan da aşırı sıcaklara yönelik tedbirler aldı. Yunanistan Çalışma Bakanlığı, özellikle öğle saatlerinde çalışılmaması tavsiyesinde bulunurken, ağır koşullarda çalışanlar için işlerin yavaşlatılması istendi. 

        5

        "EN SICAK HAFTA" 

        Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), hafta başında yayınladığı raporunda Temmuz ayının ilk haftasının dünya genelinde 'en sıcak hafta' olduğunu duyurdu. WMO, deniz yüzeyi sıcaklıklarının ayrıca yüksek olduğunu ve Antarktika'da 'eşi görülmemiş' oranda deniz buzullarının eridiğini belirtti. 

        6

        WMO İklim Hizmetleri Direktörü Prof. Christopher Hewitt, hava olayı El Nino'nun daha başlangıcında bu tür olağanüstü sıcaklıklar kaydedildiğini vurgulayarak "Bilinmeyen bir dönemdeyiz ve El Nino daha da geliştikçe daha fazla rekor bekleyebiliriz ve bu etkiler, 2024'e kadar uzayacaktır. Bu, gezegen için endişe verici bir haber" dedi.

        7

        61 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Diğer yandan, yapılan son araştırmaya göre Avrupa'ad rekor seviyelerdeki sıcaklıkların yaşandığı 2022 yazında sıcak hava sebebiyle 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

        #sıcak hava
        #rekor sıcaklık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        İspanya'dan Türkiye'ye AB sürecinde destek sözü
        İspanya'dan Türkiye'ye AB sürecinde destek sözü
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Çanakkale'de zincirleme kaza! 1 ölü, 5 yaralı
        Çanakkale'de zincirleme kaza! 1 ölü, 5 yaralı
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Biden'den F-16 açıklaması
        Biden'den F-16 açıklaması
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda cansız beden bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda cansız beden bulundu
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Amartey'de mutlu son!
        Amartey'de mutlu son!
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Arda 'kalite' Güler!
        Arda 'kalite' Güler!
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        Cimbom gaza bastı
        Cimbom gaza bastı
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ünlü oyuncu hacca gitti