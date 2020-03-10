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Avrupa'da koronavirüs tedbirleri artıyor



- İspanya'da Madrid ve Rioja özerk yönetimleri ile Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okul ve üniversitelerde eğitime 2 hafta ara verildi - Danimarka, Kuzey İtalya, İran ve Avusturya'nın bazı şehirlerinden uçakların ülkeye inişini yasakladı - Malta, İtalya ile tüm uçak ve feribot seferlerini durdurdu - Avusturya, sadece virüs bulaşmadığına dair tıbbi belgeye sahip kişilerin İtalya'dan ülkeye girişlerine izin verecek - Fransa'da 15 Nisan'a kadar 450 spor etkinliği iptal edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa'da yükselmeye devam ederken, ülkeler de virüsün yayılmasını engellemek için tedbirlerini artırıyor.

İspanya'da ölü sayısı 35'e çıkarken, virüs tespit edilen kişi sayısı 1500'ü geçti. En fazla vakanın görüldüğü Madrid ve Rioja özerk yönetimleri ile Bask bölgesindeki Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okul ve üniversitelerde eğitime 2 hafta ara verildi. Ayrıca ülkede 1. Futbol Ligi (La Liga) ve 2. Futbol Ligi'nde maçların 2 hafta boyunca seyircisiz oynanacağı bildirildi.

Virüs tespit edilen kişi sayısının 156'ya çıktığı Danimarka da Kuzey İtalya, İran ve Avusturya'nın bazı şehirlerinden uçakların ülkeye inişini yasakladı. Başbakan Mette Frederiksen, kendi vatandaşlarına da "kırmızı bölgelere" seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht ise tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının, zorunlu olmadıkça kullanılmamasını istedi.

Belçika'da vaka sayısı 267'ye yükselirken, Dışişleri Bakanlığı İtalya'ya zorunlu olmayan tüm seyahatlerin iptal edilmesi önerisinde bulundu.

Malta'daki vaka sayısı 4'e çıkarken, Başbakan Robert Abela, İtalya ile tüm uçak ve feribot seferlerini durdurduklarını açıkladı.

Romanya da önlemler kapsamında İtalya uçuşlarını durdurma kararı alırken, trenlerle ülkeye gelecek yolcuların da karantina altında tutulacağı duyuruldu.

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisi'nin verilerine göre, virüsten ölenlerin sayısı 3'e, toplam vaka sayısı ise 476'ya çıktı.

- Fransa da önlemleri artırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgının daha henüz başında olduklarını vurgulayarak, salgınla etkili şekilde mücadele edebilmek için halkın da sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Bu arada, Elysee Sarayı da Macron'un virüs kapmaması için önlemleri artırdı. Saray'dan yapılan açıklamada, Macron'un katılacağı toplantılar ve yapmayı planladığı ziyaretlerin kısıtlandığı bildirildi. Tedbirler kapsamında Macron'un makam odasında hiçbir toplantı yapılmaması, gerekli olmadıkça sarayda yemekli davetler düzenlenmemesi kararlaştırıldı. 10 gündür hiç kimseyle tokalaşmayan Macron'un, toplantılarını yaptığı oda da sık sık dezenfekte ediliyor.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da 15 Nisan'a kadar 450 spor etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı.

- Avusturya'da da önlemler artırılıyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ortak basın toplantısı düzenleyerek güncel verileri ve yeni önlemleri paylaştı.

Kurz, bugüne kadar 157 kişide virüs tespit edilen ülkede üç temel konuda sosyal yaşamı sınırlayıcı yeni önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu.

İtalya'dan Avusturya'ya seyahatlerin durdurulacağını ve sadece virüs bulaşmadığına dair tıbbi belgeye sahip kişilerin ülkeye girişlerine izin verileceğini açıklayan Kurz, İtalya'daki Avusturya vatandaşlarının da en kısa zamanda ülkeye getirileceğini ve bu kişilerin en az 15 gün ev karantinasında tutulacağını söyledi. Eğitim alanında da kısıtlamalara gidileceğini belirten Kurz, kapalı alanlarda 100 ve üzeri katılımcı ile yapılacak toplantıların iptal edileceğini, açık alanlarda ise 500 ve üzeri kişinin katılacağı organizasyonlara izin verilmeyeceğini ifade etti. Üniversite ve yüksek okullarda eğitime pazartesi günü itibarıyla ara verileceğini duyuran Kurz, eğitimin mümkün olduğunca online yapılabilmesinin sağlanmaya çalışılacağını kaydetti.

Vaka sayısının 40'a yükseldiği Çekya'da ise Başbakan Andrej Babis, ülke genelinde 100 kişi üzerindeki toplantılara izin verilmeyeceğini belirterek, ilk ve orta okullarda yarından itibaren eğitime ara verileceğini duyurdu.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski de ülkedeki vaka sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Polonya'da ayrıca spor ve konser etkinliklerinin iptal edildiği duyuruldu. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 10 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, virüs nedeniyle geniş katılımlı seçim programları düzenlemeyeceğini kaydetti.

Bu arada, virüs tespit edilenlerin sayısı İsveç'te 264'e, Norveç'te 239'a, Yunanistan'da 89'a, Portekiz'de 41'e, Finlandiya'da 40'a, Macaristan'da 12'ye, Estonya'da 12'ye, Letonya'da 8'e ve Slovakya'da 7'ye yükseldi.

,Kayhan Gül,Bayram Altuğ,Davut Çolak,Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan,Şerife Çetin,Yusuf Özcan