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Avrupa'da mücevher hırsızlığı yapan çeteye operasyon

Avrupa'da mücevher hırsızlığı yapan çeteye operasyon

Avrupa'da mücevher hırsızlığı yapan çeteye operasyon
AA

Avrupa'da mücevher hırsızlığı yapan çeteye operasyon

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol),İspanyol ve Romanya güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonda, Avrupa'da mücevher hırsızlığı yapan organize suç örgütü mensubu 42 kişinin yakalandığını duyurdu.

Europolden yapılan açıklamada, İspanya'nın çeşitli şehirlerinde özellikle yaşlıların üzerindeki mücevherleri gasbeden şebekenin 1 milyon avrodan fazla gelir elde ettiği belirtildi.

İspanya'dan 38, Romanya'dan 3 ve Portekiz'den 1 zanlının tutuklandığı operasyonda, ünlü bir markaya ait 25 saat, 40 bin avro ve çok sayıda mücevher ele geçirildi.

Operasyon, Europol ve AB Yargı İş Birliği Kurumunun (Eurojust) desteğiyle sonuçlandırıldı.

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