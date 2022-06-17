Avrupa'da otomobil satışları azaldı!

HABERTURK.COM

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa otomobil pazarı 2022 Mayıs ayında 2021 Mayıs ayına göre yüzde 12.5 azaldı ve toplam 948 bin 149 adet seviyesinde gerçekleşti. Kıtadaki otomobil satışları Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 12.9 oranında azaldı ve toplam 4 milyon 531 bin 598 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu sonuçlar dikkate alındığında, 2022 Mayıs ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.6 azalış ve 214 bin 148 adetlik pazar büyüklüğü ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.

EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKELER ARASINDA KOMŞU DA VAR

AB (26), Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2022 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 33,2 ile Litvanya, yüzde 24 ile Avusturya ve yüzde 23,5 ile Portekiz oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 65,9 ile İzlanda, yüzde 35,2 ile Bulgaristan ve yüzde 24 ile Romanya oldu.

Avrupa otomobil pazarında 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 24,5 ile Litvanya, yüzde 24,3 ile İtalya ve yüzde 22,9 ile Danimarka oldu. Ocak-Mayıs döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 61,1 ile İzlanda, yüzde 32,9 ile Romanya ve yüzde 17,5 ile Bulgaristan oldu.

SATIŞLARDA ALMAN MARKA LİDER

Üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 202 bin 892 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde bulunduran Stellantis toplamda 170 bin 408 otomobil sattı.

Hyundai ise 78 bin 167 yeni otomobil satarak üçüncü, Renault Grubu ise 76 bin 358 adetle dördüncü sırada yer aldı.