Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),2019 Mart ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre, 28 Avrupa Birliği (AB) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak-Mart döneminde yüzde 2.1 azaldı ve 4 milyon 821 bin 319 adet seviyesinde gerçekleşti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Mart döneminde yüzde 39.2 ile İzlanda, yüzde 16 ile İsveç ve yüzde 14.1 ile Finlandiya’da düşüş yaşandı.

2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, Litvanya yüzde 44.3, Romanya yüzde 21.6 ve Danimarka yüzde 15.6 oranlarıyla yer aldı.

TÜRKİYE 10'UNCU SIRADA

Mart ayında ise, otomotiv pazarı AB ve EFTA ülkeleri toplamında 2019 Mart ayında yüzde 2.6 azaldı ve 2 milyon 51 bin 34 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde, yüzde 39.1 ile İzlanda, yüzde 19.1 ile Finlandiya ve yüzde 18.9 ile İsveç’te düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise, Danimarka yüzde 31.1, Litvanya yüzde 27.9 ve Norveç yüzde 24.7 oranlarıyla yer aldı.

2019 Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 44.9 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10'uncu ülke konumunda yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 3.2 DÜŞTÜ

İlk üç aydaki otomobil pazarının performansına bakıldığında ise, pazarın yüzde 3.2 azalarak ve 4 milyon 146 bin 152 adet seviyesine gerilediği görülüyor.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 41.1 ile İzlanda, yüzde 15.5 ile İsveç ve yüzde 15.4 ile Finlandiya’da görüldü.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, Litvanya yüzde 58.2, Romanya yüzde 25.1 ve Danimarka yüzde 16.4 oranlarıyla yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı Mart ayında ise yüzde 3.6 azaldı ve toplam 1 milyon 770 bin 849 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.

Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 43.74 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12'inci oldu.

HAFİF TİCARİ SATIŞLARI YÜZDE 5.1 ARTTI

Hafif ticari araç pazarı, yılın ilk çeyreğinde otomobil pazarının aksine yüzde 5.1 arttı ve 561 bin 487 adede yükseldi. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Mart döneminde yüzde 30.3 ile İzlanda, yüzde 22.5 ile İsveç yüzde 10.1 ile İrlanda’da en fazla düşüş yaşandı.

Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, Litvanya yüzde 66.1, Slovenya yüzde 38.3 ve Lüksemburg yüzde 27.3 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Mart ayında da yüzde 4.8 arttı ve 237 bin 556 adede yükseldi.

Yapılan açıklamaya göre, Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 45.6 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 8'inci sırada yer aldı.