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        Haberler Ekonomi Otomobil Avrupa'da ticari araç satışları 2023'te arttı - Otomobil Haberleri

        Avrupa'da ticari araç satışları 2023'te arttı

        Avrupa Birliği ülkelerinde ticari araç satışları 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,6 artarak 1 milyon 467 bin oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:02
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        Avrupa'da ticari araç satışları 2023'te arttı
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        Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl kamyonet, kamyon ve otobüs sınıfında ticari araç satışları arttı.

        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2023 yılına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

        Buna göre, AB'de 2022'de yeni ticari araç tescillerinde yaşanan tedarik sıkıntıları 2023'te aşıldı.

        AB ülkelerinde ticari araç satışları 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,6 artarak 1 milyon 467 bin oldu.

        Satışlar, İtalya'da yüzde 22,7, İspanya'da yüzde 22, Almanya'da yüzde 12,1 ve Fransa'da yüzde 8,9 yükseldi.

        Yeni kamyon satışları geçen yıl yüzde 16,3 artışla 346 bin 986 olarak gerçekleşti. Geçen yıl toplam kamyon satışları Almanya'da yüzde 24,4, İspanya'da 22,3, İtalya'da yüzde 11,4 ve Fransa'da yüzde 11,3 artış kaydetti.

        AB'de otobüs satışları ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,4 yükselişle 32 bin 593'e ulaştı. Otobüs satışları İtalya ve İspanya'da yüzde 56,2 ve Almanya'da yüzde 12,5 yükseldi.

        Ayrıca AB ülkelerinde 2023'te yeni elektrikli otobüs satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 39,1 artışla 5 bin 166 olarak gerçekleşti. Böylece elektrikli otobüslerin toplam pazar payı yüzde 15,9'a ulaştı.

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