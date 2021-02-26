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Avrupa'da tüketici güveni durgun

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılmaya devam edilmesine rağmen Avrupa’da tüketici güveninin durgun olduğunu bildirdi. Moody’s Başkan Yardımcısı Vincent Allilaire, "Avrupa’da tüketici güveninin salgına ilişkin kısıtlamalar gevşetilene kadar durgun seyretmeye devam etmesini bekliyoruz" dedi

Avrupa'da tüketici güveni durgun
AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılmaya devam edilmesine rağmen Avrupa’da tüketici güveninin durgun olduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa’da ekonomik aktivitenin genel ortalamanın altında olduğu, yüksek gelir seviyesindeki tüketicilerin geçen yıl uygulanan ilk karantinaya benzer şekilde birikim yapmayı tercih ettiği kaydedildi.

Açıklamada aşıların piyasaya sürülmesinin şimdiye kadar tüketici güveninde herhangi bir iyileşme sağlayamadığı, fakat tüketici ve işletmelerin kısıtlamalara daha fazla adapte olması sebebiyle perakende satışlardaki düşüşün sınırlı seviyede kaldığı belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında değerlendirmesine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı Vincent Allilaire, "Avrupa’da tüketici güveninin salgına ilişkin kısıtlamalar gevşetilene kadar durgun seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. Aşılar yaygın bir şekilde yapılırken, önümüzdeki birkaç ay boyunca kısıtlamaların uzatılması muhtemelen tüketici algısının zayıf kalmasına neden olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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