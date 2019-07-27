Avrupa'daki aşırı sıcaklar Fransa'da iki nükleer reaktörü durdurdu

Avrupa kıtasında bu yaz ikinci kez yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle bazı ülkelerde rekor düzeyde sıcaklık görülürken, bu durumu küresel ısınmaya bağlayan uzmanlar, iklim değişikliğinin ekonomik sonuçları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Çarşamba günü Belçika, Almanya ve Hollanda'da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklar kaydedildi, Perşembe günü İngiltere'de sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu, Ağustos 2004'te Kent'teki Faversham kasabasında kaydedilen 38.5 derecelik rekor sıcalığın aşılabileceğini bildirdi.

ABD merkezli kâr amacı gütmeyen bilim savunma kuruluşu Endişeli Bilim İnsanları Birliği, küresel ısınmanın kutuplarda buzulların erimesi, artan deniz seviyeleri, sel, fırtına, çölleşme ve kuraklık gibi sonuçlara yol açacağı, bunun da günlük yaşama ve ekonomiye yansımaları olacağı konusunda uyarıyor.

Bu bağlamda yol, köprü, demiryolu, havaalanı pistleri, enerji hatları ve barajlar gibi altyapı hizmetleriyle özel mülklere de zarar gelebileceğini bildirdi.

Bir dizi Avrupa ülkesinde tren yolu ağlarına hasar vermemek için trenlerin hızı düşürüldü. Fransız Ulusal Demiryolları Şirketi SNCF, yolculara Perşembe günü olan seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı.

Çarşamba günü Paris Doğu Garı'nda yüzlerce yolcu, elektrik transformatörlerindeki yangın nedeniyle gar trafiğinin durdurulması sonucu, bunaltıcı hava koşulları altında saatlerce trenlerde mahsur kaldı.

Bu durum, enerji nakil hattındaki sorun yaşanmasının ardından Brüksel, Londra ve Paris arasındaki trafiğin durdurulmasını takip etti. Enerji nakil hattındaki sorunun sıcak hava dalgasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmiyor, ancak Eurostar şirketi Perşembe günü aksamaların meydana gelebileceği konusunda uyardı.

Fransa'da iki nükleer reaktör durduruldu

Fransa'nın elektrik iletim sistemi işletici firması RTE Perşembe günü, nükleer enerji üretiminin 5,2 gigawatt (GW) ya da yüzde 8 oranında azaldığını açıkladı.

RTE'nin paylaştığı bilgilere göre, elektrik üretimi yerel saatle 10.40 itibarıyla altı reaktörde düşürüldü, iki reaktör ise durduruldu.

Aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle reaktörleri soğutan nehir suyunun ısınması sonucu önlem alındığı belirtiliyor.

Fransız enerji şirketi EDF, ülkenin güneyindeki Golfech nükleer enerji santralindeki iki reaktörü, Garonne nehir suyunun sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Ülkenin 58 nükleer reaktörünü işleten EDF, Rhoen nehrindeki yüksek sıcaklık ve düşük debi nedeniyle Bugey, St-Alban ve Tricastin nükleer enerji santrallerinin 26 Temmuz gecesine kadar düşük seviyede çalıştırılabileceğini açıklamıştı.

Fransa'nın 58 nükleer reaktöründen üretilen enerji, ülke elektriğinin yüzde 75'ini karşılıyor.

Öte yandan bunlar olurken sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin klima ve benzeri soğutucuları çalıştırması nedeniyle elektriğe olan talebin artması bekleniyor.

RTE'den bir sözcü, Fransa'nın talebi karşılamak için yeterli üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

2030'a kadar 80 milyon tam günlük istihdam kabolacak

Sıcak hava dalgaları nedeniyle meydana gelen günlük hayattaki aksamaların, iş ve okuldan mahrum kalmaya ve üretimde düşüşe yol açabileceği de kaydediliyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) de ay başında yayımladığı raporda, küresel ısınmanın yol açtığı sıcakların dünya ekonomisinin verimliliğine olumsuz etkide bulunacağını ve 2030'a kadar söz konusu kaybın yaklaşık 80 milyon tam gün istihdama denk geleceğini açıkladı. Bunun, küresel çapta 2,400 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geleceği kaydediliyor.

Zira Avrupa'dan gelen haberler de bunları doğruluyor.

Fransa Çevre Bakanı Elisabeth Borne, evden çalışabilecek kişilerin ofislerine gitmemeleri çağrısında bulundu.

Küresel ısınmanın tarıma da zarar verebileceği, çiftçilerin daha önce yağmurla beslenen toprakları sulamak, besi hayvanlarını serin tutmak için önlemler almak ile yeni ve daha fazla böcek türüyle baş etmek zorunda kalabilecekleri bildiriliyor.

Hollanda'da Çarşamba gecesi çiftçilerin ineklerini gece uyumaları için ahıra almak yerine dışarıda tuttukları bildirildi. Hollanda basınında çıkan haberlere göre, ülkenin batısındaki Middelharnis belediyesinde bir vantilatörün bozulması sonucu yüzlerce domuz hayatını kaybetti.

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