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Avrupa'daki aşırı sıcaklıklar iklim kriziyle ne kadar bağlantılı?

Dünyanın dört bir yanında, iklim değişikliğinin sonucu olarak sıcaklık dalgaları, ölümcül sel ve yangın felaketleriyle mücadele sürüyor. İngiltere ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde bu ay sıcak 40 dereceyi gördü. Sıcaklıkların bu derece artmasıyla ulaşımda aksamalar ve su kıtlıkları meydana çıktı.

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  • Avrupa'daki aşırı sıcaklıklar iklim kriziyle ne kadar bağlantılı?

    BBC'nin haberine göre fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan çevre kirliliği, sanayi devrinin başlamasından bu yana atmosferde ısıyı hapsediyor. Bu ekstra ısı ise dünyaya eşit olarak dağılmadığı için hava olaylarının meydana gelmesine sebep oluyor.

    İşte iklim değişikliğinin hava sıcaklıklarını etkilemesinin 4 nedeni:
  • Avrupa'daki aşırı sıcaklıklar iklim kriziyle ne kadar bağlantılı?

    1. Daha sıcak ve daha uzun süreli sıcak hava dalgaları

    Ortalama hava sıcaklıklarında yaşanan ufak değişimleri anlamak için iklimi bir ucunda soğuk, diğer ucunda sıcak, ortasında ise aradaki diğer hava sıcaklıklarının olduğu bir çan eğrisi gibi düşünebiliriz. Bu şekilde en ufak bir değişim, eğrinin daha yüksek sıcaklığın olduğu bölgeye doğru kaymasına neden olur ve bu durumda yaşanan sıcak hava dalgaları şiddetlenir ve daha sık meydana gelir.

    MET Office sıcak hava dalgalarının yalnızca daha yüksek sıcaklıklara sebep olduğuna değil ayrıca daha uzun sürdüğüne dikkat çekti. Sıcak hava dalgalarının uzunluğu da son 50 yıl içinde iki katından fazlasına çıktı.

    Isı kubbesi sıcak hava dalgasının yoğunlaşmasına sebep olan faktörlerden biridir. Basınç yükseldiği takdirde sıcak hava aşağı doğru itilir ve bir noktada yoğunlaşır. Bu da tüm kıtada sıcaklıkların yükselmesine neden olur.
  • Avrupa'daki aşırı sıcaklıklar iklim kriziyle ne kadar bağlantılı?

    Hindistan ve Pakistan bu yıl, Pakistan'daki Jacocaabad kentinde Mayıs ayında 49 derece sıcaklık kaydederek art arda beş sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya geldi.

    Güney Yarım Küre'de; Arjantin, Uruguay ve Brezilya ise Ocak ayında tarihi bir sıcak hava dalgası gördü. Aynı anda, Batı Avustralya'daki Onslow, Güney Yarım Küre'de 50.7 dereceyle şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklığa ulaştı.

    Uluslarası ikim bilimcilerle işbirliği olan World Weather Attribution ağı, iklim değişikliği olmadan böylesine yoğun bir sıcağın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.
  • Avrupa'daki aşırı sıcaklıklar iklim kriziyle ne kadar bağlantılı?

    2. Daha kalıcı kuraklıklar

    Sıcak hava dalgaları daha yoğun ve daha uzun süren bir hale geldikçe kuraklıklar da kötüleşebilir. Sıcaklık dalgaları arasında yağmur daha az yağar, bu sebeple toprak nemi ve su kaynakları daha çabuk kurur. Bu da zeminin ısınması daha az zaman alması, havayı ısıtması ve daha yoğun sıcaklığa sebep olması anlamına gelir.

    İnsanlardan ve çifçilerden gelen su talebi, su kıtlığına ek olarak su temini üzerinde daha da fazla stres yaratıyor.
  • Avrupa'daki aşırı sıcaklıklar iklim kriziyle ne kadar bağlantılı?

    3. Orman yangınları için daha fazla yakıt

    Orman yangınları doğrudan insan müdahalesiyle tetiklenebilir ancak doğal faktörler de büyük bir rol oynar. İklim değişikliğinin neden olduğu aşırı ve uzun süreli sıcak hava döngüsü esnasında, topraktan ve bitki örtüsünden giderek daha fazla nem atmosfere yükseliyor.

    Yeryüzü kuruyunca da orman yangınlarının çıkmasına yol açabilecek inanılmaz bir hızla yayılan yakıt meydana geliyor.
  • Avrupa'daki aşırı sıcaklıklar iklim kriziyle ne kadar bağlantılı?

    Kuzey Yarım Küre'nin orman yangını mevsimi, yağış eksikliği vemevsimsel olmayan sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde erken başladı ve Temmuz ayına kadar git gide kötüleşti.

    Son zamanlarda Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta şiddetli orman yangınlarında binlerce kişinin tahliye edildiği ve yüzlerce kişinin de öldüğü bildirildi.

    Geçen yaz ise Kanada’da yaşanan bir sıcak hava dalgası orman yangınlarının o kadar hızlı bir şekilde yayılmasına neden oldu ki bölgede yeni bir hava sistemi ortaya çıktı ve fırtına bulutlarının oluşmasına neden oldu. Fırtına esnasında şimşekler ise yangınları şiddetlendirdi.
  • Avrupa'daki aşırı sıcaklıklar iklim kriziyle ne kadar bağlantılı?

    4. Aşırı yağış olayları

    Normal hava döngüsünde, sıcak hava gökyüzünde nem ve su buharı oluşturur ve bu da yağmur oluşturmak için damlacıklara dönüşür. Ancak sıcaklıklar yoğunlaştıkça atmosferdeki buhar da artıyor. Bu yüzden yağışlar da şiddetleniyor.

    Bu yıl, sel İspanya'yı ve ayrıca doğu Avustralya'nın bazı bölgelerini etkiledi. Yalnızca 6 günlük süreç içerisinde Brisbane, yıllık yağışının neredeyse %80'ini görürken, Sydney üç aydan fazla bir sürede yıllık ortalama yağıştan daha fazlasını kaydetti.

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