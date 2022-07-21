1. Daha sıcak ve daha uzun süreli sıcak hava dalgaları

Ortalama hava sıcaklıklarında yaşanan ufak değişimleri anlamak için iklimi bir ucunda soğuk, diğer ucunda sıcak, ortasında ise aradaki diğer hava sıcaklıklarının olduğu bir çan eğrisi gibi düşünebiliriz. Bu şekilde en ufak bir değişim, eğrinin daha yüksek sıcaklığın olduğu bölgeye doğru kaymasına neden olur ve bu durumda yaşanan sıcak hava dalgaları şiddetlenir ve daha sık meydana gelir.

MET Office sıcak hava dalgalarının yalnızca daha yüksek sıcaklıklara sebep olduğuna değil ayrıca daha uzun sürdüğüne dikkat çekti. Sıcak hava dalgalarının uzunluğu da son 50 yıl içinde iki katından fazlasına çıktı.

Isı kubbesi sıcak hava dalgasının yoğunlaşmasına sebep olan faktörlerden biridir. Basınç yükseldiği takdirde sıcak hava aşağı doğru itilir ve bir noktada yoğunlaşır. Bu da tüm kıtada sıcaklıkların yükselmesine neden olur.