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Avrupa'daki otomobil satışları Kasım'da arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa otomobil pazarının 11 aylık performansını açıkladı. Buna göre, Ocak-Kasım döneminde kıtadaki otomobil satışları yüzde 6.1 düşerken, Kasım ayında ise Avrupa otomobil pazarı yüzde 16.3 oranında büyüme sergiledi

Avrupa'daki otomobil satışları Kasım'da arttı
HABERTURK.COM

Avrupa otomobil pazarı Kasım ayında yüzde 16.3 oranında büyüdü. Böylece son dört aydır aralıksız büyüme sergileyen pazar, 829 bin 527 adede yükseldi.

Fakat yine de kıtadaki Kasım ayı otomobil satışları pandemi öncesi dönemin altında kaldı. Kasım 2019'da Avrupa'daki otomobil satışları 1 milyon adedi bulmuştu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Kasım ayında Avrupa'nın büyük pazarlarının hepsinde satışlar arttı.

Almanya'da yüzde 31.4, İtalya'da yüzde 14.7, İspanya'da yüzde 10.3 ve Fransa'da yüzde 9.8 oranında otomobil satışlarında artış gözlemlendi.

İLK 11 AYDA PAZAR DARALDI

Ocak-Kasım döneminde ise, Avrupa'daki otomobil satışları geçen yılın aynı döneminin yüzde 6.1 altında kaldı ve 8 milyon 359 bin 317 adet şeklinde gerçekleşti.

Yılın ilk 11 ayında İtalya otomobil pazarı yüzde 11.6, Fransa otomobil pazarı yüzde 8.7, İspanya otomobil pazarı yüzde 4.4 ve Almanya otomobil pazarı yüzde 2.4 oranında daraldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk 11 ayında yüzde 1 daralarak 668 bin 63 adet olarak gerçekleşti. Sektörde ÖTV güncellemesinin yapıldığı Kasım ayında ise, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 36.7 oranında büyüdü ve 82 bin 311 adede yükseldi.

TÜRKİYE 6'NCI SIRADA

Türkiye otomobil pazarı ise, yılın ilk 11 ayında yüzde 2.4 küçüldü ve 505 bin 886 adede geriledi.

Kasım ayında ise Türkiye'deki otomobil satışları yüzde 37.8 oranında artarak 59 bin 222 adede yükselmişti.

Bu sonuçlar ile, Türkiye otomobil pazarı Avrupa'daki 6'ncı sırasını korumuş oldu.

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