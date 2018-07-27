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"Avrupa'dan Asya'ya yolculuğunun" uzun ve yorucu olduğunu ancak hayalini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Peter, "Münih'ten İstanbul'a gelip oradan Karadeniz'e geçip birçok ili geçtikten sonra Erzurum üzerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldim. Burada bir gece dinlendikten sonra Kars il merkezine doğru yoluma devam edeceğim." dedi.