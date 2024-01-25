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        Haberler Ekonomi Otomobil Avrupa'dan Audi'nin logosu koruma kararı - Otomobil Haberleri

        Avrupa'dan Audi'nin logosunu koruma kararı

        Avrupa Adalet Divanı, Audi'nin izni olmadan yedek parçalarda logosunun aynısının veya benzerinin kullanılamayacağına hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:46
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        Avrupa'dan Audi'nin logosu kararı
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        Merkezi Lüksemburg'da bulunan, Avrupa Birliği'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Alman otomobil üreticisi Audi'nin amblem ve logosunun yan sanayi yedek parçalarda kullanılmasına ilişkin davada kararını açıkladı.

        Mahkeme, bir otomobil üreticisinin sahip olduğu ticari markanın aynı veya benzeri bir logonun yedek parçalarda kullanımını engelleyebileceğine karar verdi.

        Kararda, bir yedek parça imalatçısının ürünlerini markaya ait amblemi takmaya uygun biçimde tasarlamasının da önlenebileceği belirtildi.

        Böylece mahkeme, Audi logosuna benzer bir şeklin firmanın izni olmadan kullanılmasının ticari marka yasasını ihlal edeceğine hükmetmiş oldu.

        Polonya'da bir yedek parça üreticisi, eski Audi modellerine uyarlanmış radyatör ızgaraları satıyordu. Bu radyatör ızgaraları, Audi'nin birbirine geçmiş dört halkalı logosu biçiminde oyulmuş bir alanı içeriyordu.

        Bu tasarıma itiraz eden Audi, Polonya'da hukuki süreç başlatmıştı. Polonya'daki mahkeme ise dosyayı Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

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