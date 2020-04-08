Avrupa'dan getirilen 70 kişi, Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı

AA

Avrupa'nın farklı ülkelerinden uçakla getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 70 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'na THY'e ait uçakla inen 70 Türk vatandaşı, kontrollerinin ardından polis ve jandarma eşliğinde, dezenfekte edilen otobüslerle Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Balıkesir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak.

Karantinaya alınan 70 kişi, 14 gün sonra yapılacak sağlık kontrolünün ardından evlerine gönderilecek.