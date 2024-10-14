Avrupa'dan İsrail'e 'durdur' çağrısı

Dört Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'in, Lübnan'da BM Barış Gücü'nü hedef almasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

"DERİN ENDİŞEMİZİ BELİRTİYORUZ"

Açıklamada, "Biz, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, İsrail ordusunun, UNIFIL üslerine düzenlediği ve birkaç barış gücü askerinin yaralanmasına yol açan son saldırıların ardından derin endişemizi belirtiyoruz. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. UNIFIL'in güvenliğine yönelik tüm tehditleri kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fotoğraf: AP

Ortak açıklamada, UNIFIL'e yönelik her türlü kasıtlı saldırının, uluslararası insancıl hukuka ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına aykırı olduğu ve barış güçlerinin korunmasının, çatışmanın tüm taraflarının sorumluluğu olduğu belirtildi.

REKLAM Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İsrail'i ve tüm tarafları, UNIFIL personelinin emniyetini her zaman sağlamaya ve UNIFIL'in görevini yapmaya devam etmesine saygı duymaya çağırıyoruz. UNIFIL'in Güney Lübnan'da istikrar konusunda oynadığı temel rolü yeniden teyit ediyoruz. Silahlı çatışmaların çözümünde ve insani etkilerinin hafifletilmesinde BM'nin önemini vurguluyoruz." İSRAİL, UNIFIL'İ HEDEF ALDI UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. Dün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.