Avrupa'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya 8 gün süre

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ültimatom vererek 8 gün içinde seçim çağrısı yapmasını, aksi takdirde kendisini ülkenin "geçici başkanı" ilan eden Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Önce gelen Avrupa ülkeleri MAduro'ya mesajlarını koordineli bir şekilde internet üzerinden paylaştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Twitter'dan paylaştığı mesajda "İspanya'nın Latin Amerika'da sorumluluğu var... Hükümetleri değiştirmek ya da düşürmek istemiyoruz. Venezuela'da demokrasi ve özgür seçim istiyoruz" yazdı.

Fransa, Almanya ve İngiltere'den de ülkede adil seçimler düzenlenmesi çağrısı yapan benzer mesajlar geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da , "Venezuela halkının özgür şekilde geleceklerini seçme hakkı var. 8 gün içinde yeni seçim ilan edilmezse Guiado'yu fiili başkan olarak kabul edeceğiz" tweeti attı.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1089119700250959872

Almanya hükümet sözcüsü Martina Fietz de Twitter'dan yaptığı açıklamada "8 gün içinde seçim ilan edilmezse, siyasi süreci başlatacak ve Avrupalı müttefikleriyle ortak çalışacak Guaido'yı geçici başkan olarak tanımaya hazırız" yazdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da "Eğer 8 gün içinde yeni ve adil seçimler yapılmazsa, İngiltere, ülkeyi demokrasiye götürecek siyasi süreçte Guaido'yu başkan olarak tanıyacak" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Venezuela'daki krizi görüşmek üzere bugün toplanıyor.

Ulusal Meclis Başkanı Guaido Çarşamba günü düzenlenen bir mitingde kendisini ülkenin başkanı ilan etmiş, başta ABD olmak üzere Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay da Guaido hükümetini tanıyacaklarını açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Guido'yu darbe yapmakla suçladı ve ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Geçen yıl Mayıs ayında yapılan seçimi muhalefet partileri "adil ve serbest olmadığı" gerekçesiyle boykot etmiş, seçimi kazanan Devlet Başkanı Maduro, 10 Ocak'ta yemin ederek ikinci görev dönemine başlamıştı.

Rusya, Çin, Meksika ve Türkiye gibi diğer birçok ülke ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya destek veriyor.

Venezuela'da muhalefet aslında uzun süredir sokaklarda ve düzenli olarak protestolar gösterileri düzenliyordu. Protestoların ana gerekçesini ekonomik kriz oluşturuyor. Muhalefet partileri ülkede geçen yıl enflasyonun yüzde 1 milyon 300 bin arttığını iddia ediyor.

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