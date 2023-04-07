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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa devleri Efe Sarıkaya'nın peşinde!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay forması giyen genç stoper Efe Sarıkaya için teklifler geldi. Performansıyla dikkat çeken genç oyuncu için Avrupa devleri yarışa girdi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Avrupa devleri Efe Sarıkaya'nın peşinde!

    İspanya ve İngiltere basınında çıkan haberlere göre Manchester City, Atletico Madrid ve Sevilla Efe'yi kadrosuna katmak için yarışa girdi.
  • Avrupa devleri Efe Sarıkaya'nın peşinde!

    Altay teknik direktörü Tuna Üzümcü ise Radyospor'da yaptığı açıklamalarla teklifleri doğruladı. 
  • Avrupa devleri Efe Sarıkaya'nın peşinde!

    Üzümcü, "Efe Sarıkaya 17 yaşında ve gelişime açık bir futbolcu. Efe geçtiğimiz hafta İngiltere'ye gitti ve genç milli takımlarda forma giydi. Efe Sarıkaya için Manchester City, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinden resmi transfer teklifleri geldi" dedi.
  • Avrupa devleri Efe Sarıkaya'nın peşinde!

    Efe için böyle bir transferin erken olduğunu gelişmesi gerektiğini söyleyen Üzümcü, "Ancak oyuncumuz gelişime açık ve şu aşamada teklifleri kabul etmedik" diyerek transfere izin verilmediğini belirtti.

     
  • Avrupa devleri Efe Sarıkaya'nın peşinde!

    İspanya basını, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de genç stoperin peşinde olduğunu aktardı.
  • Avrupa devleri Efe Sarıkaya'nın peşinde!

    30 Kasım 2005 doğumlu olan Efe Sarıkaya henüz 17 yaşında. İzmir doğumlu olan Efe, Altay altyapısında futbola başladı. 
  • Avrupa devleri Efe Sarıkaya'nın peşinde!

    Stoper bölgesinde oynayan ve sol ayağını kullanan genç futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
  • Avrupa devleri Efe Sarıkaya'nın peşinde!

    Genç yıldızın güncel piyasası ise Transfermarkt'e göre 425 Bin Euro değerinde.

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