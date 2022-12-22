Avrupa devlerinin Bellingham savaşı!

Borussia Dortmund´da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken ve 2022 Dünya Kupası´nda İngiltere formasıyla boy gösteren Jude Bellingham, dev kulüplerin transfer listesinde yer alıyor. LaLiga devi Real Madrid, Premier Lig ekipleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint Germain, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için yarış halinde. 2019 yılında Alman ekibine transfer olan Bellingham´ın piyasa değeri şu anda yaklaşık 100 milyon Euro.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Bellingham transferinde Real Madrid bir adım önde gözüküyor. Ancak Liverpool ve Manchester City´nin de genç orta saha oyuncusunun transferi için yoğun çaba harcadığı ifade edildi. Ayrıca haberde Avrupa´nın bir başka devi Paris Saint Germain´in de peşinde olduğu Bellingham için Dortmund´un 100 milyon Sterlin bonservis belirlediği ifade edildi.