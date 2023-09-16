Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Finali'ni Ozan Çağı Sarıkaya yönetecek
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda İtalya ile Polonya takımları arasında oynanacak final mücadelesinde Türk hakem Ozan Çağı Sarıkaya, başhakem olarak görev yapacak
Giriş: 16.09.2023 - 00:45 Güncelleme: 16.09.2023 - 00:45
2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda İtalya ile Polonya arasında oynanacak final maçını Türk hakem Ozan Çağrı Sarıkaya yönetecek.
İtalya'nın başkenti Roma'da bugün oynanacak final karşılaşmasında başhakem olarak Ozan Çağı Sarıkaya görev alacak.
Karşılaşmanın ikinci hakemi ise Yunanistan'dan Vasileios Vasileiadis olacak.