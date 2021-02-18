Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolİngiltere
ABONE OL

Avrupa futbolunda bonservisli oyuncu transferi yüzde 35 düştü

Avrupa'nın beş büyük futbol ligindeki bonservisli oyuncu transferinde geçen sezona oranla yüzde 35 düşüş yaşandı

Avrupa futbolunda bonservisli oyuncu transferi yüzde 35 düştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm sektörler gibi futbol endüstrisine de büyük darbe vurdu. Kulüplerin mali zorluklar yaşaması nedeniyle transfer dönemlerinde yapılan harcamalarda büyük düşüş oldu.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, Avrupa'nın en büyük futbol ligleri arasında yer alan İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) bir önceki sezona oranla transferler azaldı.

2019-2020 sezonunda toplam bin 302 transfer yapılırken, bu sezon ise bin 37'ye düştü ve son dört sezonun en düşük transfer dönemi yaşandı.

Bir önceki sezon bonservisiyle 602 futbolcu transfer olurken, 2020-2021 sezonu transfer dönemlerinde yüzde 35 düşüşle sadece 390 oyuncu başka bir kulübe bir bedel karşılında geçti. Kiralık futbolcu alımı ise 2019-2020 sezonuna göre yüzde üç artarak yüzde 28'e çıktı.

LA LIGA TRANSFERİ UNUTTU

Beş büyük ligde en kısır transfer dönemi La Liga'da yaşandı. 2017-18 ve 2019-20 sezonlarında toplam 1 milyar 167 milyon avro harcayan La Liga kulüpleri, 2020-2021 sezonunda 355 milyon avroda kaldı.

La Liga'nın ardından en az harcama yapan ikinci lig ise Bundesliga oldu. Bundesliga kulüpleri, geçen iki sezonda transfere 744 milyon avro harcarken, bu dönemde 364 milyon avro ödedi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Kovid-19, tüm kulüpleri büyük bir maddi sıkıntıya itti. Dünyanın en büyük kulüpleri bile ekonomik olarak zor durumda. Birçok büyük kulüp, bu transfer dönemlerinde sessiz kaldı. Geleceğin henüz belirgin olmaması nedeniyle harcama yapmaktan kaçınılıyor. Bu yüzden takımlar daha çok kiralık formülüne yöneldi ve sözleşmelere satın alma opsiyonları ekledi. Kulüpler bu sayede hem kadrolarını güçlendirdi hem de ekonomik olarak zorluk yaşamaktan kaçındı." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Habertürk hakem dosyasını açtı! İşte Serdar Tatlı MHK'sinin bitmeyen skandalları
FUTBOLMHK'nin skandalları ve tüm yaşananlar
Galatasaray'da son dakika! İngiliz ekibi, Mohamed'i izlemeye geliyor!
FUTBOLMohamed'i izlemeye geliyorlar!
İbrahim Yıldız: Türk futbol hakemliği can çekişiyor
FUTBOL"Türk futbol hakemliği can çekişiyor"
Falcao istekli
FUTBOLGeri dönüyor!
Adana 33 bin kişilik yeni stadına kavuşuyor
FUTBOLAdana yeni stadına kavuşuyor
Sehic çalışmalara başladı
FUTBOLSehic çalışmalara başladı
Denizlispor, ligin "dibinden" kurtulmak istiyor
FUTBOLDenizlispor, ligin "dibinden" kurtulmak istiyor
Giresunsporlu Eren Tozlu, memleketinin 44 yıllık Süper Lig hasretinin son bulmasını istiyor
FUTBOL44 yıllık hasret bitsin istiyor!
Gökhan Töre'ye izin yok!
FUTBOLGökhan Töre'ye izin yok!
Beşiktaş'ta seyahat bitiyor
FUTBOLBeşiktaş'ta seyahat bitiyor