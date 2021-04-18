UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki yeni Şampiyonlar Ligi sistemi ve TV yayınları ile pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine kulüpler rest çekti. Avrupa'nın 12 büyük kulübü Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Inter, Milan ve Juventus bu fikre onay verdi. Fransa'dan Paris Saint-Germain ise Avrupa Süper Ligi teklifini kabul etmedi.

NEDEN ANLAŞAMADILAR?

Sporx'te yer alan habere göre Avrupa'nın önde gelen kulüplerini temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA arasındaki ticari haklar konusunda anlaşmazlık yaşandı. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği, 17 üyeyle birlikte karma Kulüp Yarışmaları Komitesi kurdu. Bu komite mart ayı içerisinde toplandı. Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward ve Manchester City CEO'su Ferran Soriano, bu komitenin üyeleri arasında yer alıyordu ve toplantıdan anlaşma olmadan ayrıldı. Anlaşmazlık, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi'nin yayın ve ticari haklarının nasıl satıldığı ve pazarlandığına dair daha fazla kontrol sahibi olmak istemesinden kaynaklandı.

UEFA VE ÜÇ BÜYÜK LİGDEN ORTAK AÇIKLAMA

UEFA, Premier League, LaLiga ve Serie A yönetimlerinden ortak açıklama:

"FIFA'nın da açıkladığı gibi, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpler yerel, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecekler ve bu kulüplerin oyuncuları, milli takımlarını temsil edemeyebilirler. Bu sözleşmeye imza atmayan kulüplere, özellikle de Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ediyoruz. Tüm futbolseverleri ve politikacıları, bu projeye karşı bizimle savaşmaya davet ediyoruz"

PREMIER LİG UYARDI: "KATILMAYIN"

Avrupa Süper Ligi kararının ardından Premier Lig yönetimi, bu oluşuma katılan kulüplere uyarı gitti. Bu lige katılmamaları, uzak durmaları gerektiği belirtilirken, aksi halde sonuçlarına katlanacakları belirtildi.

Serie A yönetimi ise bu açıklama üzerine acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

20 TAKIM MÜCADELE EDECEK, 15'İ SABİT

Avrupa Süper Ligi'ne 20 takım katılacak. 15 takım sürekli olarak bulunacak. 5 takım ise her sezon değişecek. Bu 5 takımın nasıl belirleneceği ise henüz netlik kazanmadı.

Takımlar iki grupta 10'ar takım olarak mücadele edecek. Her grubun ilk 4'ü çeyrek finale yükselecek. Her takım grup aşamasında en az 18 maç yapacak. Maçlar ise hafta içerisinde düzenlenecek.

4 MİLYAR EURO'YU BÖLÜŞECEKLER

Lige her sezon katılacak 15 takım, her sezon 3.5 milyar euro'yu bölüşecek. En üstteki 6 takımın geliri 350 milyon euro olacak. Avrupa Süper Ligi'nin ilk aşamada hedefi ise en az 4 milyar euro gelir üretmek ve diğer 5 takıma da en az 100 milyon euro'luk ödeme yapmak.

UEFA ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Konferans Ligi için toplam 3.25 milyar euro'luk bir anlaşma yapabilmişti.

UEFA VE FIFA TAVRINI KOYDU

FIFA ve kıtaların futbol konfederasyonları UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL ve OFC imzaladıkları ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine karşı açık cephe aldı.

İşte FIFA ve altı konfederasyonun yayınladığı bildiri:

"Son dönemde medyada yer alan Avrupa kulüplerinin kuracağı söylenen Avrupa Süper Ligi projesine karşı FIFA ve altı konfederasyon olarak bir kez daha uyarımızı yapacağız. Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir.

FIFA ve konfederasyonları statüsünde, tüm turnuvaların organizatörleri olarak FIFA ve konfederasyonları gösterilmiştir. Global çaptaki tek turnuva FIFA Kulüpler Dünya Kupası'dır ve global çapta başka bir turnuva düzenlenmesi düşünülemez.

Sporun evrensel prensipleri fedakarlık, yükselmeler, düşmeler ve kendini vermedir. Futbol dünyasının piramidinde bunlar vardır. Futbol, bu prensiplerle başarılı bir tarihe sahip olmuştur. Global ve kıtasal turnuvalara katılım her zaman sahada alınacak başarılı sonuçlarla olacaktır.

Gianni Infantino, FIFA Başkanı

Şeyh Selman bin İbrahim, AFC Başkanı

Constant Omari, CAF Başkanvekili

Vittorio Montagliani, Concacaf Başkanı

Alejandro Dominguez, CONMEBOL Başkanı

Lambert Maltock, OFC Başkanı

Aleksander Ceferin, UEFA Başkanı"