Almanya’nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Polat Polatçı, finalde Rus rakibi Ali Magomed Aliyev karşısında 13-6 gerideyken, rakibini tuşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 70 kiloda Mevlüt Özdemir, repesajdan gelen Sırbistanlı Viktor Voinovic'i 8-4 mağlup ederek, üçüncü oldu. 79 kiloda İsmail Küçüksolak ise repesajda Azerbaycanlı Sabuhi Amiraslanov'u 7-6 yendi. İsmail Küçüksolak, ardından Gürcistanlı rakibi Otari Adeishvili'yi de 10-7 öndeyken tuşla yenerek bronz madalya almayı başardı.

57 kiloda Ahmet Karavuş, bronz madalya mücadelesinde repesajdan gelen Gürcistanlı Giorgi Gegelashvili'ye yenilerek, 5. oldu. Alınan sonuçlarla milli güreşçiler, 1 altın, 2 bronz madalya aldı.

TANER GARİP FİNALDE

Şampiyonada Türkiye'yi serbest stil 74 kiloda temsil eden Taner Garip, ilk turda Makedonya'dan Elvedin Feta'yı 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Alman rakibi Stas David Wolf'u 14-2 sayı tuşuyla ve yarı finalde de Ukraynalı rakibi Vadym Kurylenko'yu 6-3 yenerek finale yükselmeyi başardı. Garip, finalde Azerbaycanlı Cebrail Haciyev ile mücadele edecek.

61 kiloda Hamza Zopalı ise repesajda Belarus'tan İvan Hramyka ile mindere çıkacak, rakibini yenerse bronz madalya için Moldovalı Pavel Andrusca ile güreşecek.

86 kiloda Emre Çiftçi de repesajda Azerbaycanlı Fuad Mayilov ile karşılaşacak, rakibini mağlup etmesi durumunda bronz madalya için Macar Joel Hencz ile karşılaşacak.