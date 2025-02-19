Avrupa için Kartal'ın gözü İstanbul'da
Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş, gözünü üst üste İstanbul'da oynayacağı maçlara çevirdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek Avrupa kupaları yarışında önemli bir galibiyet aldı.
Siyah-beyazlılar 1 maç eksiğiyle 4. sıradaki Eyüpspor ile puan farkını 2'ye indirdi. Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında ise Eyüpspor'a konuk olacak. Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, kazanmaları halinde Eyüpspor'u geride bırakacak ve 4. sıraya çıkacak.
Beşiktaş, salı günü Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk olduktan sonra ligde evinde üst üste maçlara çıkacak. Siyah-beyazlılar, sırasıyla Kayserispor ve Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Beşiktaş, ligde İstanbul içinde oynayacağı 3 maçı da kazanarak 4. sıraya çıkmayı ve 3. sıradaki Samsunspor ile de puan farkını azaltmayı hedefliyor.
Beşiktaş, Süper Lig'de 22 maç sonunda topladığı 38 puan ile 5. sırada yer alıyor.