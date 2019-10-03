Avrupa İş Ödülleri’nde 'Türkiye Şampiyonu’ ilan edildi

Bilkom, Avrupa’nın en büyük kurumsal yarışması olan Avrupa İş Ödülleri’nde (European Business Awards – EBA) ‘Kişisel Gelişim ve Çalışma Ortamı’ kategorisinde Türkiye adına ‘Ulusal Şampiyon’ ilan edildi. Avrupa İş Ödülleri'nin kazananları, 50 kişilik seçkin bir jüri tarafından yapılacak değerlendirme ve halk oylaması sonucunda 4 Aralık’ta Varşova'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Avrupa kurumsal camiasında işletme mükemmelliğini ve en iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Avrupa İş Ödülleri’nde, Bilkom, 33 ülkeden 120 bini aşkın şirket arasından yarışmanın ikinci turuna katılmaya hak kazandı. Büyük önem verdiği dijital dönüşüm projelerinden ‘Virtual Workplace (Sanal İşyeri)’ ile bu başarıyı elde eden Bilkom, bu kategoride Avrupalı rakipleriyle yarışmaya hak kazanan tek Türk şirketi oldu.

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, Bilkom’un ‘Ulusal Şampiyon’ seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Avrupa’nın en dinamik şirketlerinin vitrini olarak kabul edilen bu seçkin organizasyondaki başarımız, insanı odak noktasına alan dijital dönüşüm çalışmalarında doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi… Şimdi bir sonraki aşamayı bekliyoruz” dedi.