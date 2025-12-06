Habertürk
        "Avrupa kendini savunabilmeli"

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söylerken "Avrupa büyük olmak istiyorsa, kendini savunabilmelidir. Güvenliği başkasına devrettiğinizde, bunun bir bedeli olacağını bilmelisiniz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 01:53 Güncelleme: 06.12.2025 - 01:53
        "Avrupa kendini savunabilmeli"
        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa’nın büyük bir güç olmak istiyorsa kendini savunabilecek durumda olması gerektiğini söyledi.

        Meloni, LA7 kanalına verdiği röportajda, iç ve dış politikadaki gelişmelere dair değerlendirmede bulundu.

        ABD yönetiminin bugün açıkladığı ve "Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durabilmesi" gerektiğini belirten yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin Meloni, "Avrupa büyük olmak istiyorsa, kendini savunabilmelidir. Güvenliği başkasına devrettiğinizde, bunun bir bedeli olacağını bilmelisiniz. NATO zirvesinde yaşanan şey tam olarak budur, beni şaşırtmadı. Bunun kaçınılmaz bir süreç ve bizim için bir fırsat olduğunu biliyoruz. Elbette savunmanın, ekonomik bir maliyeti vardır ve siyasi özgürlük getirir." ifadesini kullandı.

        Meloni, "ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerde bir çatlak görmüyorum." diyerek, ABD’nin stratejik belgesinde, Avrupa siyasetine dair yapılan değerlendirmelerin bazılarına katıldığını, bu belgenin ABD-Avrupa tartışmasında uzun zamandır var olan durumu daha iddialı tonda dile getirdiğini söyledi.

        İtalya'nın Ukrayna'ya desteğine ilişkin ülkesinde yaşanan tartışmalara değinen Meloni, hükümetinin tutumunun başından beri net olduğunu ve barışı inşa etmek için Ukrayna’yı desteklediklerini ayrıca barışın sadece iyi niyetle değil, caydırıcılıkla inşa edilebileceğini ifade etti.

        İtalya'nın Filistin’i ne zaman tanıyacağına ilişkin soru üzerine Meloni, İtalyan Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinde 2 Ekim’de alınan kararı hatırlattı.

        Meloni, bu kararda yer alan "Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin geleceğinde rol almaması" şartlarının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

        Başbakan Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin planının "karmaşık ama eşsiz bir fırsat" olduğuna işaret etti.

        Meloni, İtalya olarak İsrail'e karşı "çekingen" olmadıklarını aksine Batı Şeria'da yaşananlar konusunda net tutum aldıklarını savundu.

        Başbakan Meloni, ekim sonunda parlamentonun nihai onay verdiği ve gelecek bahar aylarında referanduma sunulması beklenen yargı reformunun onaylanmasının, hükümet için değil, ülke için önemli olduğunu kaydetti.

