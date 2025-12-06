"Avrupa kendini savunabilmeli"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa’nın büyük bir güç olmak istiyorsa kendini savunabilecek durumda olması gerektiğini söyledi.

Meloni, LA7 kanalına verdiği röportajda, iç ve dış politikadaki gelişmelere dair değerlendirmede bulundu.

ABD yönetiminin bugün açıkladığı ve "Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durabilmesi" gerektiğini belirten yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin Meloni, "Avrupa büyük olmak istiyorsa, kendini savunabilmelidir. Güvenliği başkasına devrettiğinizde, bunun bir bedeli olacağını bilmelisiniz. NATO zirvesinde yaşanan şey tam olarak budur, beni şaşırtmadı. Bunun kaçınılmaz bir süreç ve bizim için bir fırsat olduğunu biliyoruz. Elbette savunmanın, ekonomik bir maliyeti vardır ve siyasi özgürlük getirir." ifadesini kullandı.

Meloni, "ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerde bir çatlak görmüyorum." diyerek, ABD’nin stratejik belgesinde, Avrupa siyasetine dair yapılan değerlendirmelerin bazılarına katıldığını, bu belgenin ABD-Avrupa tartışmasında uzun zamandır var olan durumu daha iddialı tonda dile getirdiğini söyledi.

İtalya'nın Ukrayna'ya desteğine ilişkin ülkesinde yaşanan tartışmalara değinen Meloni, hükümetinin tutumunun başından beri net olduğunu ve barışı inşa etmek için Ukrayna’yı desteklediklerini ayrıca barışın sadece iyi niyetle değil, caydırıcılıkla inşa edilebileceğini ifade etti.