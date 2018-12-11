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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan'ı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ( AİHM) Batı Trakya Türk azınlığı üyeleri lehine aldığı kararları uygulamaya çağırdı.
AİHM kararlarını denetlemek üzere yılda dört kez toplanan Komite, son toplantısında, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı mahkum edildiği davalarda alınan kararları uygulamadığını belirtti.
Komite, Yunanistan'a Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. Toplantıda ayrıca Yunanistan'dan, kararlara ilişkin atılan adımlar hakkında düzenli bilgi sunulması talep edildi.
Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığı tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulan davalarda mahkum edildiği kararları 10 yılı aşkın süredir uygulamaması azınlık temsilcileri tarafından da tepkiye neden oluyor.
Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı.
AİHM ise Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11'inci maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti.
Mahkeme kararında, Yunan makamları tarafından uygulanan tedbirlerin yalnızca şüpheye dayandırıldığı, derneğin faaliyetlerine başlamadan görüş sahibi olunamayacağı gerekçesini belirtmişti.
Mahkeme ayrıca derneklerin amaçlarının ülkede etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak olsa bile "bunun demokratik toplum için tehdit olarak değerlendirilemeyeceği" kanaatine varmıştı.
AİHM, "İskeçe Türk Birliği" davasında 2008 yılında, Hasan Bekir Usta ve arkadaşlarının açtığı dernekle ilgili davada da 2007 yılında Yunanistan'ı mahkum etmişti.
Davacıların o dönemden bu yana, AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik yaptığı iç hukuk başvuruları ise sonuçsuz kalıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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