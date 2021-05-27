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Avrupa kupalarında 4. kez boy gösterecek Sivasspor'da ilk hedef gruplara kalmak

Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi biletini alan ve tarihinde 4. kez Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, organizasyonda başarı olacaklarına inandığını söyledi

Avrupa kupalarında 4. kez boy gösterecek Sivasspor'da ilk hedef gruplara kalmak
AA

Süper Lig'i 5. sırada bitiren Sivas temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'u yenmesiyle geçen sezonun ardından bu sezon da Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda ilk kez düzenleyeceği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeniden Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Her sezon Avrupa hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Çalımbay, geçen sezon Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Oyuncularının ve kendisinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve Avrupa Ligi'nde kadro kurmakta sıkıntı yaşadıklarını anımsatan Çalımbay, "En az 2-3 maça çıkamadım, onun için çok üzüldüm. O gruptan kesinlikle çıkardık, Villarreal ile çekiştik. Maccabi Tel Aviv'i burada da deplasmanda da yenebilirdik. Karabağ'ı zaten içeride de dışarıda da yendik ama şanssızlıklar sıkıntı yarattı." dedi.

Çalımbay, kadro derinliğinin olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını vurgulayarak, "Sakat ve hasta arkadaşımız çok olunca sıkıntı yaşadık. İlk başladığımızda gruptan çıkacağımıza emindik, 'grubun en kuvvetli takımlarından biri biziz' dedik. Villarreal'e 5-3 kaybettiğimiz maçta hiç çekinmedik, çatır çatır oynadık. Gol attık, gol yedik ama hiç oyundan kopmadık." diye konuştu.

Avrupa kupalarında geçen sezon yaşadıkları üzüntüyü, yeni sezonda yaşamak istemediklerini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Geçen sezon istediğimiz gibi olmadı, pandemiden dolayı sıkıntılar yaşadık. Avrupa kupalarında yedek kadro dahi çıkartamadık. Benim en üzüldüğüm şeylerden bir tanesiydi ama inşallah bu sezon öyle olmayacak. Bütün amacımız kesinlikle gidebildiğimiz yere kadar gitmek. İki eleme maçı oynayacağız, onları geçip gruplara girdikten sonra çok iyi bir şekilde gideceğimize yürekten inanıyorum."

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.

GEÇEN SEZON DA AVRUPA'DA MÜCADELE ETMİŞTİ

2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, gruptan çıkmayı başaramadı.

Grupta yaptığı maçlarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e 2-1 ve 1-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Karabağ'ı ise 2-0 ve 3-2'lik sonuçlarla yenmişti.

Grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan Sivas ekibi Avrupa kupalarına veda etmişti.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 14 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)21-136
UEFA Avrupa Ligi82-6916
UEFA Intertoto Kupası411237
Toplam144191529

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