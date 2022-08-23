AA

Organizasyonda, 25 Ağustos Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması Kura çekimi ile "Yılın Futbolcusu" ve "Yılın Teknik Direktörü" ödül töreni yapılacak. 26 Ağustos Cuma günü ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çekilecek kura ile gruplar belirlenecek.

İstanbul Avrupa futbolunun sezon finaline de ev sahipliği yapacak. 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran 2023'te yine İstanbul'da yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa futbolunun zirvesine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk futbolunun da Avrupa'da zirveye çıkmasının en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Avrupa kupaları finallerinde Türk kulüplerini görmek için Türk futbolunun tüm paydaşlarına ciddi sorumluluklar düşüyor. Biz TFF olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Kulüplerimizle sorumluluklarımızı yerine getirip Türk futbolunu Avrupa futbolunun zirvesine çıkarmak istiyoruz. Avrupa Kupalarında görev alan hakemlerimizin sayısını artırmak ve performansları yükseltmek için de çalışıyoruz. UEFA Avrupa kupalarında Türk hakemlerinin sayısının artması da yine Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacaktır."