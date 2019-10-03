Antalyaspor Teknik Direkt\u00f6r\u00fc B\u00fclent Korkmaz, Avrupa kupalar\u0131nda oynayan tak\u0131mlar\u0131n yapt\u0131klar\u0131 b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131mlar kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 olmalar\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Korkmaz, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, A Milli Futbol Tak\u0131m\u0131 nda \u00e7ok g\u00fczel jenerasyon oldu\u011funu, buradaki oyuncular\u0131n \u00e7o\u011funun da Avrupa da top oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.T\u00fcrk oyuncular\u0131n Fransa, \u0130ngiltere, \u0130talya ve Almanya gibi gibi liglerdeki tak\u0131mlarda oynamas\u0131n\u0131n kendisini son derece mutlu etti\u011fini aktaran Korkmaz, onlar\u0131n orada futbolunu geli\u015ftirmeleri, belli bir ya\u015ftan sonra T\u00fcrkiye ye gelip bunu yans\u0131tmalar\u0131n\u0131n g\u00fczel olaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Bundan son derece mutlu oldu\u011funa de\u011finen Korkmaz, Orada oynamay\u0131 hak ediyorlar. B\u00fcy\u00fck tak\u0131mlarda oynuyorlar. \u015eampiyonlu\u011fa oynayan tak\u0131mlarda oynamalar\u0131 \u00e7ok g\u00fczel bir \u015fey. dedi. \u015eAMP\u0130YONLUK B\u0130R ARA\u00c7TIR Yakalanan yeni jenerasyonun Avrupa kupalar\u0131nda m\u00fccadele eden T\u00fcrk tak\u0131mlar\u0131na yans\u0131mas\u0131n\u0131n nas\u0131l olaca\u011f\u0131n\u0131n ileride g\u00f6r\u00fclece\u011fini vurgulayan Korkmaz, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: Avrupa kupalar\u0131nda oynayan tak\u0131mlar\u0131m\u0131z ba\u015far\u0131l\u0131 olmal\u0131 \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131mlar yap\u0131yorlar. Bu kadar b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131mlar yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman Avrupa da da ba\u015far\u0131l\u0131 olman\u0131z laz\u0131m. Her zaman s\u00f6yl\u00fcyorum, \u015fampiyonlu\u011fa oynayan ve \u015fampiyon olmu\u015f tak\u0131mlar i\u00e7in \u015fampiyonluk bir ara\u00e7t\u0131r. As\u0131l hedef Avrupa kupalar\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 olmakt\u0131r. Bunu futbolcuyken ya\u015fayan bir T\u00fcrk oyuncu olarak s\u00f6yl\u00fcyorum, tabii ki bunun i\u00e7in \u00e7ok do\u011fru planlama yapmak laz\u0131m. T\u00fcrkiye de altyap\u0131ya \u00f6nem vererek Avrupa ya oyuncu satan Alt\u0131nordu dan ba\u015fka bir tak\u0131m g\u00f6rmedi\u011fini anlatan Korkmaz, Altyap\u0131ya do\u011fru \u015fekilde e\u011filerek, do\u011fru planlama ve program yaparak istikrar\u0131 devam ettirmelisiniz. 5-6 sene sonra do\u011fru yap\u0131lanman\u0131n \u00fcr\u00fcnlerinin, profesyonel tak\u0131mda oynayan oyuncularla g\u00f6r\u00fclece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Antalyaspor da da bunu yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. ifadelerini kulland\u0131.