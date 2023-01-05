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Avrupa kurak yazın ardından sıcak kışla sınanıyor

Bu yaz son 500 yılın en sıcak yaz mevsimini geçiren Avrupa'da bu yıl kış mevsimi, normalin üzerinde hava sıcaklıklarıyla ılık seyrediyor.

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AA / HABERTURK.COM
  • Avrupa kurak yazın ardından sıcak kışla sınanıyor

    Avrupa'da bu yıl kış mevsimi, normalin üzerinde hava sıcaklıklarıyla ılık seyrediyor. Normal şartlarda yılın bu günlerinde rekor soğukların yaşandığı Avrupa'nın bazı ülkelerinde termometreler 20 dereceyi gösterdi, kimi zaman bunu da aştı.
  • Avrupa kurak yazın ardından sıcak kışla sınanıyor

    Uzmanlar, yaşanan bu olağan dışı hava durumunda iklim değişikliğinin etkisinin olduğuna dikkati çekerken, 2022 yazını da kurak geçiren kıtada bu durumun tehlikeleri karşısında uyarılarda bulunuyor.

     

     
  • Avrupa kurak yazın ardından sıcak kışla sınanıyor

    İspanya'da sıcaklık rekorları kıran sonbahardan sonra kışın da mevsim normallerinin üzerinde geçmesi bekleniyor.

    Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) verilerine göre, 2022 sonbaharı, ülke genelinde ortalama 16,3 santigrat derece ile İspanya'da bu zamana kadarki en sıcak sonbahar olarak istatistiklere geçti. AEMET, sonbaharda hava sıcaklıklarının normalin 3-4 derece üzerinde olduğunu açıkladı.
  • Avrupa kurak yazın ardından sıcak kışla sınanıyor

    Hollanda'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle son yılların en sıcak sonbaharının ardından kış mevsiminin de sıcak geçeceği öngörülüyor.

     

     
  • Avrupa kurak yazın ardından sıcak kışla sınanıyor

    1 Ocak'ta İsviçre Alpleri'nin kuzeyinde yer alan Jura kantonundaki Delemont kasabasında termometreler, 1 Ocak'ta 20,9 dereceyi gösterdi. Bu, "İsviçre Alpleri'nin kuzeyinde tüm zamanların en yüksek ocak ayı sıcaklığı" olarak kayda geçti.

    Alpler'in kuzeyinde bir önceki rekor ocak ayı sıcaklığı 19,4 derece ile 12 Ocak 1993'te Luzern kantonunda görülmüştü.
  • Avrupa kurak yazın ardından sıcak kışla sınanıyor

    İklim değişikliği kaynaklı çevre sorunları, dünya genelindeki kuraklık tehlikesinin boyutunu hızla artırırken bunun en çarpıcı etkileri, bu yaz Avrupa kıtasında görülmüştü. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ortak Araştırma Merkezi (JRC) uzmanları, 23 Ağustos'ta Avrupa'nın son 500 yılın kurak dönemini geçirdiğini bildirmişti.

     

     

     
  • Avrupa kurak yazın ardından sıcak kışla sınanıyor

    AB ülkelerinde ocak-eylül arasında çıkan yangınlarda yaklaşık 750 bin hektar alan küle döndü.

     

    Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sisteminin verilerine göre, 1 Ocak'tan 3 Eylül'e kadar AB ülkelerindeki yangınlarda 750 bin hektarlık alan yandı. 2006-2021 döneminde yanan alan miktarı yıllık ortalama 260 bin hektardı.
  • Avrupa kurak yazın ardından sıcak kışla sınanıyor

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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