Avrupa'da bu yıl kış mevsimi, normalin üzerinde hava sıcaklıklarıyla ılık seyrediyor. Normal şartlarda yılın bu günlerinde rekor soğukların yaşandığı Avrupa'nın bazı ülkelerinde termometreler 20 dereceyi gösterdi, kimi zaman bunu da aştı.